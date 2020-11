Galilea Montijo se luce con las mejores combinaciones de animal print esta temporada

Si alguien sabe jugar con las tendencias, siempre a su favor, es Galilea Montijo. La presentadora mexicana tiene la personalidad para llevar apuestas como el animal print de manera magistral, tanto en combinaciones como en actitud.

De hecho, este tipo de estampados es muy frecuente en su armario puesto que en sus apariciones en el programa Hoy la hemos visto portando tops, faldas, vestidos y jumpsuits con este modelo, siempre sacando nota alta. ¿Cómo lo hace?

Looks de animal print de Galilea Montijo

En una de sus más recientes publicaciones, la también actriz de 47 años demostró que se puede llevar de pies a cabeza en un sobrio traje sastre de estampado de leopardo en blanco y negro de la marca Latingal.

La apuesta la completó con un crop top, accesorios y un peinado de ondas sueltas para darle elegancia a su look, sin perder el toque de sensualidad con atrevimiento que le pone a cada uno de ellos.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

Y es que Galilea Montijo entendió que en este tipo de opciones, el animal print debe ir de la mano de otras prendas en colores sólidos o neutros para generar equilibrio y que si ya se está usando un traje, que tapa mucha piel, los tops son buena alternativa para no verse formal en exceso.

Esos detalles juveniles son parte de su vocabulario de moda constantemente. En otra ocasión, llevó un jumpsuit dorado con azul, que si bien sale de las formas más comunes en las que se presenta el animal print, le inyectó mucho color a su atuendo.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

Para continuar en la misma línea, lo acompañó con sandalias de tacón del mismo color y uno de los estilismos más refrescantes de la temporada: medio chongo alto, que termina siendo muy favorecedor para verse más joven.

En definitiva, lo clásico, ella lo reinventa. Así hizo en otra oportunidad con un vestido midi tipo camisero de efecto tigre ¡pero neón! El color fue un atractivo verde fosforescente con negro que acaparó las miradas.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

Lo mejor de todo es que es una pieza bastante versátil, que gracias a su comodidad,admite combinaciones con zapatillas para ir de compras o una sandalias de cuña con una chaqueta para ir a ver a las amigas. Esa es otra de las grandes claves al momento de adquirir una prenda.

Para todos los gustos

No obstante, esto no quiere decir que Galilea Montijo no disfrute de un buen look con animal print tradicional. En el pasado, nos demostró que es capaz de adaptarlo a las tendencias, como en un vestido de mangas largas efecto globo, para portarlo de forma moderna.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

Su personalidad la reflejó en el calzado, unas sandalias de tacón amarillas fosforescentes, pero igualmente sostuvo la sobriedad en su estilismo, un impoluto recogido con maquillaje que destacó sus labios en vinotinto.

En el mismo sentido, como toda buena fashionista le encanta jugar con la moda, así que aprovecha estos clásicos para armar looks dramáticos que no cualquiera se atrevería a usar y que dividen a la opinión pública entre fans o detractores de su estilo.

El mejor ejemplo es una blusa de tigre en beige con negro que resaltó por añadir volumen en el cuello y mangas, la cual destacó mucho más porque la falda que vistió fue marrón claro satinado, generando un impacto visual muy chic.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

El acabado de cebra es otro de los que tiene lugar en su vida, expresado en un vestido largo de estas rayas verticales, peligroso porque puede generar volumen, pero que completó con un cinturón para marcar sus curvas.

Unas botas altas blancas que están de moda fueron la guinda del pastel.

Galilea Montijo. - Instagram @galileamontijo

