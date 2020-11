Denisse Campos sobre el estado de salud de su hermana: "Espero que le vaya bien"

A poco de que se cumpla un mes desde su operación, Daniella Campos sigue internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) debido a los fuertes dolores que la afectan. En entrevista con La Cuarta, la periodista reconoció que han sido días complicados debido a que los protocolos sanitarios la tienen alejada de su familia.

"¡Muy, muy duro! El tener que estar separada de mi hija ha sido muy duro, porque ella me llama y pregunta que cuándo voy a volver. Y yo no sé qué contestarle", comentó. Además, se refirió a sus dolores indicando que "no se sabe cuándo me va a soltar esto. Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor, que todo termine".

Daniella Campos - Instagram

Por otra parte, destacó el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores. "De verdad que escribí lo que subí a mis redes por el cariño que he recibido. Nunca pensé que iba a tener una red de apoyo tan grande en estos momentos", dijo sobre una publicación realizada en su cuenta de Instagram, en la que habló sobre sus fuertes dolores.

"Espero que le vaya bien"

Consultada por el estado de salud de su hermana, Denisse Campos habló con el citado medio y explicó que "yo tengo un tema con la Daniella que viene de hace años. No tiene que ver con una fecha de arreglo, si sé de ella o no, y tampoco tiene que ver con su salud".

Además explicó que "yo sé de ella a través de mi familia. Y bueno, yo la quiero. Espero que le vaya bien y que se mejore". "Nadie le puede desear a una hermana que esté mal de salud. De eso estamos claros, así que todo mi amor para ella", agregó.

