Daniel Fuenzalida revela los motivos detrás de la salida de Cecilia Gutiérrez de "Me Late"

Luego que se conociera la salida de Cecilia Gutiérrez del programa Me Late, de TV+, fue la propia periodista quien se refirió al tema con una publicación en redes sociales. En ella, dejó entrever que su desvinculación habría estado relacionada con su participación en Primer Plano del Pueblo, espacio que conduce junto a Sergio Rojas en Instagram.

"El Primer Plano del Pueblo molesta más de lo que pensamos y lamentablemente, en nuestra sociedad, las mujeres pagamos costos mucho más altos, porque el live lo hacemos dos, pero salgo solo yo", dijo. Tras el mensaje, el conductor de Me Late, Daniel Fuenzalida, explicó los motivos por los que dejó partir a su colega.

"Lo que vi es que ella tiene su emprendimiento con Primer plano del pueblo (los jueves junto a Sergio Rojas por Instagram Live), donde cumple los roles de productora ejecutiva y conductora, entonces creo que la editorial y comercialmente ambos programas se cruzan", comentó a LUN.

"Las pegas no son compatibles y lo venía conversando hace un mes con Ceci. Yo ya lo estaba pasando mal, me dolía la guata los jueves por lo que iban a decir, me daba cierto temor. Yo hago farándula, pero trato de hacerla con humor, no esa persecución o encerrona que es una farándula que ya pasó", agregó.

Daniel Fuenzalida asegura que no tiene que ver con el género

Cecilia Gutiérrez comentó al citado medio que durante una reunión a la que fue convocada por Daniel Fuenzalida, "esgrimió que le molestaba el Primer Plano del Pueblo, que siente que es una competencia para Me Late porque lo hacemos dos panelistas del programa y que no es el tipo de farándula que a él le gusta".

Además, aludió a ciertas diferencias de género debido a que su compañero Sergio Rojas no fue desvinculado, pese a que también forma parte del polémico programa de Instagram. Sin embargo, Daniel Fuenzalida descartó esta idea. "Ella posteó que esto tenía que ver con un tema de género y eso no es así", dijo.

"Si Sergio hubiera sido el ideólogo, editor y productor ejecutivo del programa (de Instagram) y Cecilia una panelista, hubiera optado por él. Si bien con Sergio somos amigos, la decisión no pasa por ahí. De hecho, él no está de acuerdo con la medida y me lo hizo saber", agregó.

