Cecilia Gutiérrez fue desvinculada de "Me Late": "El 'Primer Plano del Pueblo' molesta más de lo que pensamos"

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Gutiérrez reveló que fue desvinculada de Me Late. La periodista formó parte del programa durante dos años, hasta que el pasado martes le comunicaron su salida.

"Hoy me informaron que ayer fue mi último día en @melatetv no es una decisión mía y me da tristeza dejarlo", explicó en la publicación realizada en redes sociales. Además, dejó entrever que los motivos de su salida tendrían que ver con el programa en paralelo que realiza junto a Sergio Rojas.

"El Primer Plano del Pueblo molesta más de lo que pensamos y lamentablemente, en nuestra sociedad, las mujeres pagamos costos mucho más altos, porque el live lo hacemos dos, pero salgo solo yo", agregó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez agradeció el cariño del público y se mostró esperanzada ante el futuro. "¡Gracias al público que siempre me dio su cariño! Los extrañaré, pero estoy segura que vendrán cosas mejores!", cerró.

Periodista Cecilia Gutiérrez - Instagram

Polémicas revelaciones

Cabe señalar que Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas se han visto afectados por sus roles en Primer Plano del Pueblo. Esto, debido a las declaraciones que han realizado en torno a algunas figuras del espectáculo como Iván Núñez, quien incluso presentó un recurso de protección solicitando que se eliminaran los capítulos del programa en los que abordaban detalles de su vida privada.

Según consigna Biobío, el periodista también solicitó que todos los medios digitales que replicaron la información, la eliminaran completamente. Junto con lo anterior, pidió una prohibición para que los periodistas mencionados no volvieran a referirse públicamente al tema.

