Américo se tiñe de rubio y sorprende en Instagram: "¿Qué tal el look?"

"Buen día familia. Y vamos por otro gran e importante día", expresó Américo en otro posteo donde lucía el atractivo cambio. "Sentir, pensar y actuar es lo que he aprendido, y hoy vamos a aplicarlo. Los quiero mucho… bendiciones por montón", agregó.

Américo y su vida personal

La renovación del artista llega en momentos un poco complicados. El intérprete de éxitos como "Te vas" y "Me enamoré de ti" contó hace un par de meses que se separó de su esposa, María Teresa Órdenes, con quien compartió 23 años de amor. Dominga y Matheo son frutos de la relación, dos de los cuatro hijos del cantante.

"En lo personal lo he sufrido. La pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusión y eesperanza", expresó Américo con conversación con Meganoticias. "Dejé de ser importante en la casa y de hecho 23 años después estoy separado. Me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos", contó el cantante.

Así luce el cantante tras teñirse de rubio su cabello - Instagram @americooficial

Un poco más recuperado de la situación, pero los espisodios que ha vivido en los últimos meses del año son realmente complicados. "Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, per bueno, es lo que tocó", dijo en aquel entonces.

"Me encuentro ahora en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro", se sinceró el famoso nacido en Perú y de nacionalidad chilena.

Un total de 9 producciones discográficas ha lanzado Américo desde que inició su trayectoria artística. "La plegaria de un niño" fue el primero de los álbumes dado a conocer públicamente en 1998. "Américo" fue el último, trasladado al mercado en 2017.

El 13 de septiembre de ese año fue presentado como el intérprete de "Mi paz les doy". El tema fue seleccionado para servir de himno oficial a la visita del Papa Francisco en Chille, que se realizó entre el 15 y 18 de enero de 2018.

