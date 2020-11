Actriz Francisca Walker se lanza como cantante con tema sobre las rupturas amorosas

Con las teleseries en pausa y las obras de teatro sin poder realizarse de manera presencial, la actriz Francisca Walker tuvo tiempo para poder explorar nuevas facetas artísticas.

Con ayuda de su hermano, la actriz que fue protagonista de Soy Lorenzo, se lanzó a realizar sus propias creaciones musicales. Al menos así lo relató en su cuenta de Instagram donde acumula más de 400 mil seguidores.

"Durante la cuarentena nos juntábamos con mi hermano @groovewalker una vez a la semana por zoom. Él es compositor y productor musical, y le pedí que me hiciera clases de música y guitarra aprovechando que todo estaba en "stand by". En eso yo le empecé a manifestar mis ganas de crear algo, de trabajar juntos y empezamos a tirar ideas y a cantar. Yo le mostraba letras y él me mandaba pistas y melodías pero nada nos terminaba de convencer", comenzó relatando acerca de su acercamiento a la música de manera profesional.

Francisca Walker demostró su talento en el canto en la teleserie "Soy Lorenzo" de Mega.

Sobre la inspiración que encontró para crear su propia canción fue el desamor. "En eso nos enteramos de la historia de la ruptura de la relación de una persona muy cercana a nosotros. Lo cual nos tocó mucho y nos hizo mucho sentido querer hablar de eso".

Las rupturas, que se hicieron más recurrentes en pandemia, la ayudaron a encontrar un buen tema para dar vida a su música. "Además nos dimos cuenta de que muchas parejas habían terminado durante la cuarentena y queríamos darle voz a esa pena…. pero también esperanza que surge de una ruptura y un nuevo comienzo en soledad", explicó.

"Esta canción es producto de nuestras conversaciones fraternas sobre la vida y el amors 😊.

Se la dedicamos a todos los #corazonesrotosdecuarentena", cerró.

La actriz adelantó que el lanzamiento de su canción será muy pronto y acompañó el mensaje con una foto artística junto a su hermano.





Ver más



Denisse Campos sobre el estado de salud de su hermana: “Espero que le vaya bien”

Américo se tiñe de rubio y sorprende en Instagram: “¿Qué tal el look?”