Nicole Moreno responde a usuario que la llamó "travesti"

Uno de los inconvenientes más complicados que atreviesan los famosos en las redes sociales es lidiar con los comentarios malintencionados de sus seguidores. Esta situación, en más de una ocasión, es afrontada por la modelo Nicole Moreno, reconocida abiertamente en el mundo del fitness.

Este lunes 16 de noviembre en su cuenta de Instagram, "Luli" posteó un video donde realiza un complejo entrenamiento. Colgada de sus brazos, la bailarina sube y baja levantando su propio peso, una rutina de ejercicios que se le dificulta incluso a los hombres.

La contundente respuesta de Nicole Moreno a un usuario

"Cuándo quieres dar lo mejor de ti, Sólo tienes que intentarlo. Seguir es permitido, rendirse jamás", escribió la famosa de 33 años. "La clave del éxito es tener #focus (enfoque) y da lo mismo lo que el prójimo hable de tus progresos", agregó en el motivacional mensaje.

Más de 190 mil reproducciones registra el material, que también suma 786 comentarios. Uno de ellos fue el detonante para que Nicole Moreno reaccionara ante los insultos. "La cara de travesti jajaja", fue la expresión que decidió compartir el usuario @thomaspatriciovalencia.

Más de 220 reacciones tuvo el indignante comentario, entre ellas la de Nicole Moreno. La modelo no se aguantó y respondió: "Me encanta. Ojalá algún día tengas el honor de estar con uno de ellos. Vivan los heterosexuales. Y los hombres degenerados, y violentos y cafiches (que se lucran con el sexo ajeno) se van a la cárcel".

La réplica de "Luli" impactó a sus seguidores, que se unieron en la ola de comentarios para defenderla. @thomaspatriciovalencia salió muy mal parado y le llovieron negativas notificaciones.

No es primera vez que Nicole Moreno debe afrontar estos fatídicos episodios. Recientemente la criticaron en redes sociales por su musculatura.

Apasionada por el mundo fitness, "Luli" desea ser "personal trainer" en un futuro - Instagram @nicolelulichile

Incidente en servicentro

El pasado lunes 9 de noviembre, cerca de las 22:00 horas, "Luli" fue vista llorando en una estación de servicios ubicada en la comuna de Las Condes, Santiago.

De acuerdo a la información de los testigos, Nicole Moreno no portaba su mascarilla y otra persona la increpó y hasta le pidió que se retirara del lugar. Ante la situación, la modelo habría seguido al cliente en su vehículo por Avenida Colón.

Según relataron en 'Me late', transmitido por TV+, la ex chica reality no tomó en buenos términos el reclamo.. A través de un video divulgado por el programa, Nicole Moreno aseguró llorando que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

El personal de seguridad ciudadana de Las Condes se apersonó al sitio y miraban atónicos la escena donde "Luli" lloraba con desespero. A la fecha, la modelo no ha publicado en redes sociales su versión sobre los hechos. Se desconoce si efectivamente recibió una amanenaza de muerte.

Es válido que la bailarina recibiera un llamado de atención por no usar tapabocas, ya que estamos en pandemia. Sin embargo, los métodos que se practicaron siguen siendo confusos.

Más de 1,3 millones de seguidores posee "Luli" en su cuenta de Instagram. Además de haber participado en distintos certámenes de belleza, fue elegida Reina del Festival de Viña del Mar en 2016. También ha sido invitada especial en concursos como 'Sálvese quien pueda', 'Mira quién habla', 'Vértigo', 'Fiebre de baile' y 'Amor a prueba'.

