"Un nuevo comenzar": Nicole Moreno sorprende en Instagram con cambio look

Nicole Moreno sorprendió a sus seguidores este lunes al mostrar en su cuenta de Instagram un cambio de look. La modelo fitness visitó la peluquería para oscurecer un poco su cabello y cortar las puntas.

La ex chica reality dejó de lado las extensiones y bajó unos cuantos tonos el rubio de cabello para lucir una nueva imagen, tras semanas cargadas de polémicas.

Con un vestido muy primaveral en color verde y estampado tropical, la modelo aseguró estar viviendo un excelente momento.

"Un nuevo comenzar es volver a vivir 🙌🏾🤝💪❤ Amo los momentos qué en esté momento estoy viviendo en vida!", comenzó relatando.

"Tenía mi piel saturada por x (equis) motivos aproveché, de regalonearme a mí misma. Ya que a veces nos preocupamos por cosas que finalmente nunca tuvieron sentido. Pero más allá de eso es Respetarse a mi misma y decir Basta! Has algo por ti!", agregó.

Luli aseguró sentirse fuerte tanto física como psicológicamente. "Me encanta seguir llevando con pasión la disciplina del Fitness y mantenerme firme mentalmente".

Moreno hizo mención al spa que visitó y agregó "hoy me pregunto por que tengo qué presumir que soy 100% feliz? No po no es así! (mañana es otro día)".

La deportista cerró con un mensaje a quienes le han mentido en la vida. "Gracias a la gente me ha mentido por diversas situaciones a lo largo de mi vida. Soy más fuerte qué ayer, hoy…Y mañana seré mucho más".



Expandir Nicole Moreno cambia de look. Nicole Moreno cambia de look. Previous Next







Las últimas polémicas

El cambio de look de la modelo viene justo en medio de polémicos rumores que han rodeado la vida de Luli por esto días.

El más reciente se trata de un audio que le habría enviado al periodista Sergio Rojas, a quien ha acusado en reiteradas oportunidades de hablar mal de ella durante su carrera, increpándolo a dejar de mencionarla.

Todo comenzó días atrás cuando Nicole fue grabada en una estación de servicios de la comuna de Las Condes, donde se le vio muy afectada luego de que un sujeto que la recriminara por no usar la mascarilla. Según se puede escuchar del registro, la influencer acusa que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

El video del confuso incidente fue mostrado en Me Late, y comentado por sus panelistas, entre ellos Sergio Rojas, algo que Luli no pudo soportar, y le envió un audio muy molesta.

En el registro que fue filtrado por la cuenta de Instagram @realityculiao, Moreno le exige a Rojas que se "instruya".

"Voh, creí que vivo de ti, anda… Oye, instrúyete. Instrúyete, por favor. Porque dejas el periodismo como la basura. Como la mier… que valen algunos de ustedes. Si estudiaste para hablar de mí, qué pooobre tu vida. Wow! Por qué perdiste el tiempo en la universidad, para hablar de mí? ¿Quién soy yo?", expresó.

"Conmigo no te metai, hueón. Conmigo no te metai. No es mi culpa que todavía vivai en el lugar que vivai y seai un resentido social. Porque la gente no es así como voh. Aprende tus valores. Conmigo no te metas ¿OK? ¡Lo hiciste durante 15 años de mi carrera!", agregó.

Supuesta deuda

Al audio filtrado se suman otros escándalos. La semana pasada, una ex amiga de la modelo fitness aseguró que Luli le adeuda una gran suma de dinero por un auto que le habría prestado y que esta no lo retiró de un taller mecánico.

Según consignó la misma cuenta @realityculiao en sus stories, la ex amiga de Nicole, Giglia Barrenechea, le habría prestado un auto marca Audi a la exchica reality, quien no solo le habría chocado el vehículo, sino que además, lo habría dejado en un taller mecánico al cual nunca lo fue a buscar.

"Así te entregué el auto, el 30 de mayo ayudándote como una amiga para que no siguieras pagando arriendo Nicole Moreno y así me lo dejaste botado en ese lugar y no das la cara", publicó Barrenechea.

Ver más