Lisandra Silva manda a Raúl Peralta a "romper talón" a otro lado tras lanzamiento de osado videoclip

Power Peralta lanzó este lunes el videoclip de su nuevo single Rompe talón. La pieza audiovisual tiene como coprotagonista a Karla Melo, quien se lució con su talento para el baile al ritmo de sensuales coreografías.

Una de las primeras en reaccionar al lanzamiento fue Lisandra Silva, pareja de Raúl Peralta, quien en sus stories comentó parte del clip que protagoniza su pareja y su cuñado Gabriel, junto a la actriz chilena.

En sus stories la cubana apareció cantando la pegajosa canción e invitó a sus seguidores a ver el registro.

"Caballero, acabó de salir el video Rompe talón de los Power, yo no sé si ustedes lo han visto, pero si no lo han viso vayan a verlo", comenzó relatando. "Raúl hoy no entra en la casa, este video quedó muy muy hot, demasiado hot", agregó sobre la participación del papá de Noah.

"Así que no mi amor, usted se va a romper el talón pa otro lado, ¡escuchó!", añadió en tono de broma.

Luego la modelo insistió en que sus seguidores fueran a ver el video y el pidió que le comentaran si lo habían encontrado muy subido de tono o no.

"No en serio, si no han visto el video vayan a verlo porque está increíble tiene mucho baile y tiene mucho spicy, así que vayan para allá a ver el video, y después me cuentan qué les pareció, si es too much o está bien, díganme ustedes".

Planes de matrimonio

Al margen de las bromas, Lisandra Silva vive uno de los mejores momentos de vida amorosa. El nacimiento de Noah y la consolidación de su relación con Raúl Peralta, la tienen muy contenta y planeando su futuro con el bailarín.

Así lo afirmó en una entrevista con Martín Cárcamo en el programa Almorzando con el Rubio, donde se refirió a los planes de matrimonio con Raúl. La cubana habló sobre el tema luego de abordar aspectos de su vida íntima como la maternidad y la relación con uno de los gemelos del dúo Power Peralta.

El animador de Canal 13 le preguntó si junto a su pareja tenían intenciones de dar el siguiente paso en su relación. "Obvio. Eso está en los planes", dijo Silva. En ese momento, el conductor del programa consultó si sería pronto, a lo que la cubana contestó entre risas.

"No sé mijo, ¿y el anillo pa' cuando?", dijo, aludiendo a la canción de Jennifer López. "Todavía no me ha llegado anillo pero sí, obvio que está en nuestros planes. Nosotros queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar. No sabemos todavía dónde vamos a vivir, o qué va a ser de nuestras vidas ni de esta pandemia, pero tenemos mucha ilusión", precisó.

También reveló sus planes de agrandar la familia. "Queremos buscar una niñita pronto, porque todos me han dicho que es mejor tener dos niños al tiro, para que crezcan juntos, para que sean partner. La verdad me gustaría que estuvieran los dos cerca de edad", dijo.

