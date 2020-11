Los jeans que Greeicy Rendón impone en tendencia y todas quieren usar

La fama de Greeicy Rendón alcanza niveles en los que aun posando de espalda causa sensación. La cantante colombiana, reconocida por sus dotes como actriz y cantante, demostró que también es capaz de imponer tendencias. Desde su cuenta en Instagram lució un atuendo que ahora despierta interés en sus seguidoras.

Gracias al esfuerzo y dedicación para mantener un cuerpo de atractivas medidas, la intérprete de 'Amantes' podría verse espectacular con cualquier ropa que decida ponerse. Sin embargo, uno de sus últimos 'look' dio un toque diferente, atrevido y con vuelo directo a la moda.

Los jeans que lució Greeicy Rendón

Este lunes 16 de noviembre publicó una postal donde aparece en un balcón junto a Mike Bahía. Primero de espalda y luego en pose lateral, la cantante dejó ver su jean con un detalle especial: una abertura a la altura del glúteo derecho.

El atuendo está tan cuidado que su trasero continúa decentemente oculto. Sin embargo, logra apreciarse el inicio de su glúteo, ofreciendo una imagen sexy y atrevida que todas desearían usar. Por supuesto que a Greeicy Rendón le ayudan sus finas medidas corporales.

La foto publicada en su Instagram superó el millón 200 mil 'likes' y posee más de 2.600 comentarios. "Somos DOS locos… Diferentes, pero con algo muy lindo en común", expresó la "Artista con más actitud" en los MTV Millennial Awards de 2018.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y aunque muchos elogiaron a la feliz pareja, otros solo tuvieron impresiones para su atuendo. "Ese jean me encanta", "Qué lindo tu pantalón", "Te ves súper bien con ese jean" y "tres, dos, uno… se impuso la moda", fueron algunos de los mensajes.

Greeicy Rendón y Mike Bahía son pareja desde 2012, siendo una de las más estables en la farándula colombiana. Ambos son de Cali y de momento no tienen hijos.

La artista de 28 años luce constantemente sus curvas en redes sociales - Instagram @greeicy

Una artista que superó los aires de envidia

Una complicada experiencia que le despertó hasta sentimientos suicidas debió afrontar la cantante en el pasado. Actualmente saborea la miel de la fama, sin embargo, la envidia que rondaba en su alrededor la atormentó en actos de brujería.

Ya no sentía deseo de bailar o cantar, proyectos que le apasionaban. Su personalidad estaba escondida y solo tenía espacio para llorar. Tal como ella lo cuenta: "Era una cosa que no podía controlar".

"Donde yo llebaba la gente se iba, pero no intencional, yo llegaba y me quedaba sola", detalló la también actriz. La fe y oración estaban bloqueadas de su corazón, y en ocasiones se sentaba sin tener control alguno sobre su cuerpo y mente.

"Llegué a la casa y duré una hora sentada, como un ente, pensando en nada. Cuando pasaron como dos horas y yo decía qué pasa, qué hago aquí sentada", relató Greeicy Rendón. "Me levantaba a las 4:00 de la mañana a llorar y llorar, pero como cuando uno llora desgarrado. Me sentía muy mal".

Durante un tiempo fue víctimas de pactos oscuros que la llevaron a llantos y depresiones - Instagram @greeicy

En vista de la situación, Greeicy decidió buscar un guía espiritual. "Las depresiones eran demasiado, o alguien me ayuda o voy a enloquecer". Cuando acudió a la ayuda espiritual, se llevó una inimagibale sorpresa. "Me dice el nombre de la persona y no puede ser… no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo. Y además otra persona que había trabajado hace muchos años atrás conmigo".

Reveló además que ha debido encontrarse a las personas que le mencionaron. "Un par de veces y es muy fuerte cómo ella ya ni me mira a los ojos. Yo creo que ya sabe que yo sé, pero a mí me da más pesar por ese tipo de personas", expresó Greeicy Rendón. "Cuando tienes un ángel tan grande despiertas mucha envidia", aseguró.

