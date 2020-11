"Casi me morí": Gloria Simonetti recuerda cuando su único hijo le dijo que sería sacerdote

En el nuevo capítulo de La Divina Comida, Gloria Simonetti habló sobre el momento en que su hijo le comunicó que quería ser sacerdote. La cantante chilena se refirió al tema durante una conversación con los demás invitados, entre los que figuraba Marlén Olivari, Alonso Quintero y Pablo Flamm.

"Mi hijo es sacerdote jesuita", partió diciendo la anfitriona de la primera noche del programa. "¿No tienes nietos?", preguntó Olivari, a lo que la cantante contestó negativamente. "No, no tengo. A no ser que… No sé sabe", dijo. En ese momento, Pablo Flamm quiso ahondar en la reacción que tuvo cuando este le comunicó la noticia.

"Que difícil. Imagínate, yo tengo un solo hijo", comentó Gloria Simonetti. "¿Pero te pusiste contenta?", consultó Marlén Olivari. Sin embargo, esta aseguró que "casi me morí. Pero que lata. Pero por favor, yo quería ser abuela. Imagínate, Cristián se había recibido de ingeniero comercial y con máster en Estados Unidos, toda la cuestión".

Tras su testimonio, Alonso Quintero preguntó cómo surgió aquella decisión. "Dos amigos de él se encuentran conmigo en la calle y me dicen 'tía, si nos vamos a ir a Estados Unidos a ver no sé qué cuestión del fútbol'. Yo dije 'pero que raro, si a mí Cristián no me ha dicho nada"", contó Simonetti.

Gloria Simonetti en La Divina Comida - CHV

"Un día con Cristián en la casa, le estaba cortando el pelo y le digo 'oye, ¿cómo me vengo a enterar por Raimundo y por Pablo que tú te vas a Estados Unidos?'. 'No, yo no me voy a Estados Unidos, me voy al seminario'. Plop. En ese minuto dije 'bueno, acá le voy a ser un drama tipo italiano, así como…"", agregó.

"Me metí para adentro, él salió en la tarde y ahí lloré. Andaba en un bote dentro de la casa. La verdad es que para mí fue horrendo, porque no estaba en ningún parámetro", continuó relatando. Pablo Flamm le preguntó si acaso su hijo le había dado indicios. Sin embargo, esta aseguró que no.

"No, era como Roberto Carlos, un millón de amigos, conocí a su polola, entonces como que no…", dijo esta. "¿En ningún momento viste una luz que te dijera que iba a ir para allá?", consultó Flamm, recibiendo una nueva negativa por parte de la cantante.

"¿Y en tu familia eran católicos?", preguntó Alonso Quintero. "Católicos, pero no fanáticos. Lo peor fue cuando lo fui a dejar al seminario", contestó Gloria Simonetti, ahondando en aquella experiencia. "Es como un internado, claro. Pero tú llegas y la típica de las películas, llegas como a tocar los colchones a ver si tienen púas. La mamá a dejar el hijo, entonces nos metieron a una pieza y los jesuitas nos pasaron un micrófono. 'Quiero que diga cuál es tu opinión con respecto a que tu hijo se haya metido'. Me pasan el micrófono a mí y (finge que llora), eso sería mi participación. Fue un desastre", dijo.

Gloria Simonetti en La Divina Comida - CHV

"Anulada total", comentó Flamm. "Anulada, me fui a la cresta. Después me pasé un tiempo peleando harto con los jesuitas, tratando de entender lo inentendible, porque la fe es la fe", cerró la cantante, indicando que justo en el periodo que su hijo entró al seminario, falleció su segundo marido.

Ver más

"Me costó pegas": Alonso Quintero habla de su relación con Sigrid Alegría

Antonella Ríos provoca ola de reacciones tras presentar a su pareja: "Si así fueran todos los cerrajeros…"

Foto de Daniela Castro en ropa interior genera confusión entre sus seguidores y múltiples reacciones