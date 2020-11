Daniella Campos por molestias tras operación: "Le he pedido a Dios que por favor pare el dolor"

A casi un mes de la cirugía a la que se sometió para extraer dos tumores que se encontraban en su cabeza, Daniella Campos sigue internada en la Clínica Alemana tras presentar fuertes dolores.

La periodista se encuentra en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), debido a las crisis de dolor que la afectan. Su equipo médico, encabezado por Miguel Contreras, incluso le ha aplicado morfina para bajar la intensidad de las molestias.

Daniella Campos habló sobre su situación a través de una publicación en redes sociales, en la que aseguró que el dolor ha sido lo más difícil de superar. "Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar… ¡Lo vamos a lograr!", dijo.

"Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor"

En conversación con La Cuarta, reconoció que han sido días complicados debido a que los protocolos sanitarios la tienen alejada de su familia. "¡Muy, muy duro! El tener que estar separada de mi hija ha sido muy duro, porque ella me llama y pregunta que cuándo voy a volver. Y yo no sé qué contestarle", comentó.

Consultada por sus dolores, la periodista señaló: "no se sabe cuándo me va a soltar esto. Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor, que todo termine". Además, destacó el apoyo que ha recibido por parte de los usuarios en redes sociales.

"De verdad que escribí lo que subí a mis redes por el cariño que he recibido. Nunca pensé que iba a tener una red de apoyo tan grande en estos momentos", dijo, refiriéndose también a las cadenas de oración que se han hecho en su nombre. "Todas las noches la gente está rezando por mí y por mi recuperación", indicó.

Finalmente, Daniella Campos aclaró que se encuentra acompañada, "y ahora lo único que quiero es estar con algunos míos que me están acompañando. A todos les doy las gracias por la preocupación".

