Christell Rodríguez mostró su abdomen orgullosa: "La belleza no se mide en kilos"

Lo que para muchas mujeres se convierte en una obsesión, para Christell Rodríguez solo es un mito. La joven cantante se siente orgullosa de su cuerpo, sin importar el peso. A través de su cuenta en Instagram compartió varios posteos y un reflexivo mensaje.

Para la artista de 22 años, el ejercicio debe ser un placer, una motivicación y no una obligación para mantener un "cuerpo perfecto". Asimismo piensa que la alimentación se centra en la buena salud y evitar el envejecimiento prematura. Estos son parte de los mensajes que dejó en su Instagram donde suma 298 mil seguidores.

Christell Rodríguez es feliz con sus "rollitos"

Desde las historias, la nacida en Talcahuano ofreció algunas imágenes donde se le ve practicando ejercicios. En una de las primeras realiza un entrenamiento basado en estiramiento lateral de piernas con bandas de resistencia. "Has ejercicio porque te gusta, por tu salud y motivación, para matenerte activo o por lo que tú quieras", expresó.

"Pero nunca lo hagas para ser bonito, porque ya lo eres", prosiguió la ex participante de "Rojo". Asimismo destacó que "la belleza no se mide en kilos, centímetros, altura, contextura ni color de piel. Eso es lo que nos hicieron creer, pero es momento de cambiarlo".

Christell Rodríguez continuó compartiendo fotos y ahora decidió levantarse la camiseta para mostrar su abdomen. "No tengo calugas y sí tengo rollitos, pero si a mí no me importa por qué a ti sí", manifestó. Orgullosa de su cuerpo y a modo de reflexión agregó: "Ya eres hermoso, valioso. Ya eres amado y siempre merecerás amor".

"Es mi cuerpo, lo amo, lo cuido y es bello por naturaleza". La intención de la artista es llamar a la meditación de hombres y mujeres que se insegurizan con su físico. También para ofrecer un mensaje de aliento a todos aquellos que padecen trastornos alimenticios como la anorexia.

Haz ejercicios por salud

Este es el consejo que arrojó Christell Rodríguez desde sus estados temporales. "El ejercicio y la buena alimentación no es solo para bajar de peso, es para mantenerte activo y prevenir un envejecimiento prematuro o complicaciones de salud", expresó la joven.

La cantante nominada a los Grammy Latino, en 2005, quiso profundizar en su mensaje. En otra imagen compartida reflexionó: "Es simple (…) Una cosa es salud y otra es el concepto y lo que se conoce por belleza".

"Yo te motivo a que te muevas. Sal a caminar, haz ejercicio, baila. Si quieres perder peso, trabaja en ello. Cada uno sabe cómo quiere verse", expresó a sus cientos de seguidores. "Serás exitoso en lo que quieras porque depende únicamente de ti y de tus capacidades", finalizó.

Trayectoria de Christell

Apenas tenía 5 años cuando inició su carrera artística, en 2003. Siendo una niña concursó como doble de María José Quintanilla en el programa 'Rojo fama contra fama', transmitido por TVN. 'México lindo y querido' fue la popular canción que le llevó a la victoria.

Posteriormente anunció que grabaría un disco bajo el acuerdo y sello de Warner Music. Este sería lanzado en diciembre de ese mismo año y en un día se vendieron más de 8 mil copias, alcanzando el disco de platino. Grabó un par de álbumes más que si bien no causaron el mismo 'boom', recpilaron números triunfales.

Ya en 2005 realizó giras por México, Puerto Rico y Estados Unidos,recibiendo un disco de oro por más de 50.000 copias vendidas. El éxito le vaió una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Infantil, convirtiéndose en la más pequeña en ser mencionada como candidata al premio. Allí se codeó con el fenómeno de Floricienta, y Lina Luna, que terminó siendo la ganadora.

Christell encabeza un proyecto para proteger el bienestar de los niños con prematura fama, tal como ella - Instagram @christell_oficial

