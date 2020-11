"¿Qué onda lo inconsciente de las personas?": Mónica Godoy contra quienes no usan mascarilla

Desde que algunas comunas salieron de cuarentena, muchos han salido de sus hogares para retomar sus rutinas. Otros han aprovechado de visitar los centros comerciales o realizar deportes al aire libre. Sin embargo, también hay quienes le han restado importancia al cumplimiento de las normas sanitarias, dejando de respetar la distancia social o el uso de mascarilla. Justamente sobre este tema habló Mónica Godoy a través de una publicación en redes sociales.

La actriz emitió un descargo aludiendo a las personas que no cumplen con las normas sanitarias y se quitan el protector facial en los espacios públicos. "Domingo 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ 3 horas de paseo por Santiago con mis ciclistas. Lo único malo es que vimos a muchas personas sin mascarilla, niños, adultos y muchos ciclistas. ¿Qué onda lo inconsciente de las personas?", dijo.

En este sentido, remarcó que la pandemia aún no termina, por lo que aún se debe utilizar mascarillas y respetar el distanciamiento social. "¿De verdad piensan que esto ya fue? Estamos de acuerdo que en verano y además haciendo ejercicio es demasiado sofocante usarla, pero si no acatamos las mínimas medidas ¡esto no terminará nunca!", explicó.

Actriz Mónica Godoy - Instagram

La reacciones tras el descargo de Mónica Godoy

El mensaje de la actriz generó una serie de comentarios por parte de sus seguidores, dando paso a un debate sobre el uso de mascarilla para actividades como la práctica de deportes. "No sé si es buena idea pedalear con mascarilla", dijo un usuario, a lo que Mónica Godoy respondió: "a menos que estés haciendo ciclismo de alto rendimiento o muy exigente, creo que es prudente usarla y no arriesgarse".

"Pero si pasas en bicicleta pasas lejos de la otra persona supongo jeje", señaló una mujer. "Aquí se autorizan muchas cosas que NO son seguras, por eso el autocuidado es fundamental creo. Y vi mucha gente que no hacía ningún tipo de actividad física, sin mascarilla. Preocupante…", comentó la actriz.

