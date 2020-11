Mane Swett escribió libro sobre maternidad tras lo vivido en cuarentena: "Fue demasiado el apego"

Cinco meses estuvo María Elena Sweet junto a su hijo Santiago Bowe, en su casa de Tunquén, pasando la cuarentena. El pequeño de ocho años y su madre lograron una gran conexión durante el tiempo que estuvieron juntos, la cual quedará plasmada en un libro.

La actriz reveló en una entrevista a Lun que el haberse dedicado en su totalidad a su hijo, las labores domésticas y trabajar esporádicamente por Zoom, la marcó profundamente.

"Hubo que acostumbrarse a una nueva realidad, a ser mamá, a ser profesora, a ser cocinera y yo que no tengo idea de cocina, acostumbrarse a hacer todo en la casa: aseo, mantener, regar, lavar la ropa. No tenía lavadora. Todo a mano. La luz funciona solar, así es que muchas veces me quedaba sin luz, se me caía el sistema, me quedé en panne de auto por la batería. Un desastre, pero en algún momento todo cambió", contó.

"Comenzamos a ser muy felices con mi hijo porque nos acomodamos a nuestra nueva realidad en Tunquén. Él me empezó a ayudar en cosas que nunca había hecho antes porque yo lo regaloneaba mucho", agregó.

La conexión que Swett logró con el menor fue total, tanto, que ahora se comunican de manera diferente. "Aprendí a conocer en profundidad a mi hijo. Ahora ya nos entendemos con cualquier guiño, antes nos entendíamos cuando nos mirábamos a los ojos. Ahora nos entendemos al olernos, es una simbiosis preciosa".

Para la actriz, tener que volver a Santiago por sus compromisos laborales "fue una experiencia muy extraña".

"Él siempre supo que de un momento a otro iba a venir el llamado de emergencia e íbamos a tener que volver. Estoy orgullosa de cómo él me apoyó, cómo reaccionó y cómo me apañó para volver a grabar 100 días", explicó sobre la reacción de su hijo al tener que volver a la capital y retomar su vida como antes de la pandemia.

Sin emabargo, la artista explicó que el desapego entre ambos ha sido difícil. "Siento que me falta una parte, es como si me faltara un órgano. La cuarentena fue demasiado profunda, fue demasiado el apego. Fue muy difícil separarme de él".

Durante el encierro, y tras vivir los cambios que significó la nueva dinámica con su hijo, Sweet junto a otras amigas actrices, se animaron a recoger sus experiencias y plasmarlas en un libro sobre maternidad.

"Me dediqué a escribir un libro sobre maternidad con unas compañeras actrices porque estuve super conectada con mi maternidad durante la cuarentena", cerró.

