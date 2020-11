Lisandra Silva y su salida de Cuba: "Agradezco bañarme con agua caliente, comer lo que quiera y acostarme en sábanas limpias"

El tema alimenticio y de comunicaciones son dos de las calamidades, entre tantas, que atreviesa Cuba. La influencer Lisandra Silva, oriunda de La Habana, retrató la situación de su país y agradece por su actual vida en Chile, donde hace vida como modelo y panelista desde 2017.

Desde el programa 'Almorzando con el Rubio' ofreció una entrevista al periodista Martín Cárcamo. La ex chica reality se refirió a su hijo Noah, de cinco meses, y habló sobre la relación que actualmente sostiene con el bailarín Raúl Peralta.

Durante la transmisión en Instagram, la modelo contó una simpática anécdota en la que acarició el brazo de su cuñado, hermano gemelo de Raúl. "Ha sido lo más terrible que nos pasó", contó en tono alegre. Indicó además que lamentablemente su familia aún no conoce al pequeño Noah. "Solo por fotos y videos".

Lisandra Silva cuenta lo que es vivir en Cuba

Ante la pregunta sobre cómo está la situación en la isla insular, la influencer informó que allá se encuentran su madre, hermano y tíos. "Ahora mismo está pasando un huracán, se llama 'Eta'. Afectó toda La Florida y ahora está pasando por el centro de Cuba, así que estoy un poco preocupada".

Lisandra Silva detalló que todo lo que se come en su país, "se cosecha". "Cada vez que pasa un huracán afecta a todo el país porque afecta la cosecha".

Como panelista e incluso en Viña del Mar, la modelo se ha habierto su espacio de fama - Instagram @lisandrasilva

Sin embargo, comunicarse con su familia es más factible que antes. "Ahora se puede hablar un poco más porque ya se admiten los celulares, uno puede comprar Internet, antes no se podía. Y hay lugares donde uno se puede conectar gratis. Entonces está mucho mejor la comunicación que hace diez años".

Agregó que su padre vive en España y debido al confinamiento por el Coronavirus solo tiene posibilidades de comunicación a través de WhatsApp y otras alternativas tecnológicas.

Una realidad que vivió 20 años

"No hay un día que yo no me bañe con agua caliente, que me caiga el agua caliente en la cara, que yo no recuerde los 20 años que viví en Cuba bañándome con cubitos de agua", confesó la modelo. Señaló que la situación de su país obliga a la migración de los cubanos.

"Bañarme, acostarme en sabanitas limpias, nuevas, tener comodidad son cosas que yo cada día agradezco. Miro al cielo y agradezco", expresó Lisandra Silva.

Ambos artistas se conocieron en 2018 y ya tienen un hijo - Instagram @lisandrasilva

Pese a los complicados escenarios en Cuba, afirmó que extraña su tierra. Yo llevo casi 12 años fuera y a uno le gustaría regresar muchas veces al año, per unbo se acostumbre, es algo que vivimos muchos".

"Yo agradezco mucho poder estar viviendo en un país (Chile) donde tengo agua caliente para bañarme, donde puedo escoger la comida que quiero comer y no es comer lo que haya", aseguró la ex chita reality. "Me duele estar fuera, pero agradezco vivir con una mejor vida".

Sus planes de reencuentro y matrimonio

Lisandra Silva lamenta disfrutar de sus actuales placeres y no poder compartirlos con su madre. "Está allá sola. Obviamente no tiene las comodidades que yo tengo y por mucho que uno intente ayudar no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo".

El periodista Martín Cárcamo le preguntó sobre las conversaciones para reencontrarse y la modelo afirmó que "hay muchos planes" que la pandemia ha obstaculizado. "Nosotros íbamos a ir a Miami, porque yo iba a dar a luz allá y no se pudo. Entonces no sabemos qué nos depara el destino", contó.

Pese a que aún no le han pedido matrimonio formalmente, la famosa cubana asegura que el altar está en los planes. "Queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar, no sabemos todavía dónde vamos a vivir, qué va a ser de nuestras vidas. Tenemos mucha ilusión".

Lisandra Silva está en búsqueda de un segundo hijo y espera que sea niña. "Todos me han dicho que es mejor tener los dos al tiro, para que crezcan juntos. Poruqe imagínate, tres o cuatro años más y vuelvo a salir embarazada y vuelvo a subir 25 kilos", confiesa.

Noah cumplió 5 meses el pasado 25 de octubre - Instagram @lisandrasilva

La historia de amor de la influencer y Raúl Peralta inició en 2018 cuando se conocieron en la grabación de un video de los Power Peralta. "Yo nunca la había visto en vivo, le veo entrar y tú te puedes imaginar esos primeros 30 segundos. No podía ni hablar", expresó el bailarín, según Meganoticias.

Posteriormente, Lisandra contó que tras conocer a Raúl en dichas grabaciones llevaron a su quiebre son Leandro Penna.

