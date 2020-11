La respuesta de Julio César Rodríguez sobre una posible candidatura política

Julio César Rodríguez es un animador y periodista con experiencia, siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena. Algunos le califican como el líder del horario matutino, ya que conduce el matinal Contigo en la Mañana junto a su colega Monserrat Álvarez.

Su extensa participación en pantalla chica, sus contundentes análisis sobre distintas situaciones que ocurren en el país y su influencia dentro de las redes sociales le fijan como un posible candidato para futuros escenarios de elección política. Y uno de los más viables sería el de constituyente.

Así respondió Julio César Rodríguez

De acuerdo a una entrevista con el diario La Cuarta, el animador no está interesado en mudarse al plano político. "En esta ocasión no me gustaría serlo (candidato). Creo que cada uno aporta desde la vereda de donde está. Quiero aportar desde el periodismo", expresó Julio César Rodríguez.

Sin embargo, el presentador de televisión mencionó "en esta ocasión", por lo que no descarta del todo una candidatura política. El penquista ya tiene 51 años, por lo que su oportunidad no debería tardar en manifestarse, si realmente ocurre.

JC ha trabajado para todos los canales destacados de Chile. Sus inicios fueron en Chilevisión, donde labora actualmente en el matinal y gran parte de su experiencia se la debe a TVN, donde fue panelista, conductor y editor periodístico. Destacó los mismos roles para Mega, Zona Latina, Vive TV y Canal 13.

"Chile tiene que cambiar"

Esta es la contundente frase que Julio César Rodríguez mencionó recientemente en una emisión de Contigo en la Mañana. Durante un pase en vivo con una ciudadana, la cual expuso un caso de arriendo, el periodista se mostró indignado con la situación e incluso se fue a las lágrimas.

Lorena es una madre que no logra recuperar su casa arrendada y quien tiene un hijo gravamente enfermo. En dicha emisión, el presentador se mostró afectado por la historia y lloró al rememorar la muerte de su hijo, a causa de una parálisis cerebral. "Pablito" nació con la enfermedad de Dandy-Walker y partió en mayo de 2007.

El rostro de Chilevisión no ocultó su impotencia ante una dura realidad que atraviesa Chile en casos como el de Lorena. "Ella debería tener atención especial del Estado, tener ayuda, no vivir esto", prosiguió. "Este horror debe terminar, Chile tiene que cambiar. Sé que tengo muchos privilegios, pero sé que esta cosas no pueden seguir".

"País de mierda en el que vivimos, han pasado 20 años y todo sigue igual. Yo te entiendo tanto, Lorena", expresó entrecortado por las lágrimas al recordar a Pablito. "Yo tuve un hijo igual al tuyo", expresó el animador, mientras pedía disculpas por la emoción. "Y murió a los 13 años", le dijo a Lorena.

Ante el impacto de lo que estaba ocurriendo con la madre, Julio César Rodríguez se dirigió al acusado, y de su propio bolsillo le ofreció pagar un departamento para que se vaya y le entregue la casa a su dueña.

Junto a su hijo menor, Joaquín, fruto de la relación con Fran García-Huidobro - Instagram @jcrodriguezoriginal

Conoce la historia de Pablito, el hijo fallecido de Julio César Rodríguez En su cuenta de Instagram publicó una antigua y emotiva imagen donde carga en sus brazos al pequeño.

"Pablito", el hijo fallecido de JC

En 2017, el animador concedió una entrevista a la periodista Diana Massis, en el programa 'El Cubo. Desde allí se explicó que "Pablito", fruto de su relación con Susana Flores, padecía una enfermedad neurológica. "Nació con una malformación congénita, era un niño especial", contó.

Destacó la valentía de su ex pareja para afrontar el diagnóstico que calificó de "brutal". "Su mamá tenía la esperanza de que no fuera algo tan severo. Sentía que se conectaba súper poco y Susana, que era muy valiente me decía que le hicierámos todos los exámenes, porque no quería tomar mamadera".

El panelista detalló que la enfermedad le producía muchos problemas para conectarse, para hablar. "No tenía expectativas intelectuales, ni para caminar, incluso se movía súper poco". Agregó que debido a la condición también sufría de episodios epilépticos.

"Pablito no tenía nada de vida y ella (Susana) lo hizo vivir con cariño, con atención. Hasta en el momento de soltarlo fue genertosa. Y ahí falleció, a los trece años. Ningún médico creía lo que había pasado con él", recordó el presetador televisivo.

JC sostiene en sus brazos a Pablito, su hijo fallecido en 2007 - Instagram @jcrodriguezoriginal

