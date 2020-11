Daniella Campos continúa hospitalizada: "El dolor ha sido lo más difícil de superar"

A días de que se cumpla un mes desde su operación, Daniella Campos sigue hospitalizada debido a los fuertes dolores que la han afectado tras la cirugía para extirpar los dos tumores que tenía en su cabeza.

Recordemos que la periodista ingresó a pabellón el pasado 19 de octubre. Un día después del procedimiento, algunas de sus cercanas aseguraron que tuvo buenos resultados. "Daniella es muy cálida y está enfocada, pese a lo difícil del momento. También agradece a quienes la apoyan y se mantiene preocupada de su hija como cualquier mamá que debe ausentarse por temas de salud. Tiene mucha fe", dijo Tonka Tomicic.

"Me parece que la operación salió bien. Toda la fuerza y la oración para que Daniella se recupere y esté en su casa lo antes posible", agregó, mientras que Alejandra Valle comentó que "afortunadamente, la operación fue un éxito".

Posteriormente, se supo que Daniella Campos ingresó a la UTI tras reportar fuertes dolores. "Me dan crisis de dolor (…) todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es el nervio trigémino (ubicado en el cráneo)", dijo en una entrevista.

"¡Lo vamos a lograr!"

A casi un mes de su operación, la periodista entregó nuevos detalles sobre su estado de salud, indicando que el dolor ha sido lo más difícil de superar. "Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar… ¡Lo vamos a lograr!", escribió en una publicación de Instagram.

"Lo otro más difícil es estar lejos de mi #michasconaexquisita que cada vez que me pregunta: '¿mamá cuándo vas a volver a casa?', no sé que contestar y me hace llorar. La fuerza la saco del cariño que ustedes me envían cada día y de mi Ángel que tengo en el cielo", agregó.

Tras la publicación, Daniella Campos recibió afectuosos mensajes por parte de sus seguidores, entre los que figuró Millaray Viera y Titi Aguayo. Esta última le dedicó emotivas palabras indicando: "¡Fuerza Dani! Un abrazo apretado a la distancia y todas las buenas vibras". Por su parte, Paulina Rojas escribió: "¡Mucho ánimo! Ya queda menos".

