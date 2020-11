Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas del país. Carolina Soto reveló que tiene una cirugía que pocos conocen

A diario hace parte de Día a Día uno de los programas más vistos en las mañanas.

Por su carisma y su forma de presentar ha creado una gran comunidad en sus redes sociales.

Por eso, en su cuenta de Instagram tiene casi tres millones de seguidores.

Muchos están pendientes de su vida y de su familia.

Y es que sus hijos Violetta y Valentino encantan con su ternura.

Sin embargo, en este caso fue ella quien se robó la atención por una confesión en sus historias.

Allí reveló que antes de tener a sus hijos se hizo una cirugía de la que, al parecer, ya no quedan rastros.

Y es que se operó los ojos, pues tenía problemas de visión.

No obstante, la misma presentadora aseguró que solo tuvo efecto durante cuatro años.

"Me operé, me funcionó, me duró cuatro años la cirugía y después volví a quedar así y ya no veo de lejos".