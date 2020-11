Carla Pardo realiza mea culpa tras declaraciones sobre la Roja: "Está aprendida la lección"

En la previa del partido entre Chile y Perú la noche del pasado viernes, Carla Pardo hizo una transmisión en vivo en Instagram y se refirió a las declaraciones que provocaron una fractura en la Roja hace casi tres años.

Recordemos que tras la derrota del 3 a 0 sufrida ante Brasil, que significó quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, la esposa de Claudio Bravo emitió un descargo en la plataforma. "Yo sé que la mayoría se peló el cu… mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando", señaló entonces.

A un tiempo de lo sucedido, Carla Pardo se refirió al tema durante una transmisión en Instagram, en la que aseguró que fue un error haberse descargado de esa manera. "Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección, así es que tranqui. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado", dijo según consigna LUN.

Carla Pardo - Captura, LUN

"No debí haber hablado nada esa vez, ya está y como les digo, la lección está más que aprendida. Es un tema más que superado", agregó. Además, la esposa de Claudio Bravo reveló lo que sintió con la derrota ante Brasil. "Cuando uno tiene rabia, pena, y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensado un poco más. Y no haberlo escrito porque si iba a perjudicar a Claudio no debí haber escrito nada", aseveró.

"Ya está hecho y nada. A dar vuelta la página porque ya ha pasado bastante tiempo como para seguir con el temita", agregó en su transmisión.

