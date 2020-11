Para nadie es un secreto que Greeicy Rendón es una de las mujeres más sensuales del país. El detalle que nadie vio después de la fuerte caída de Greeicy Rendón

Su carrera profesional se ha disparado y ahora es una de las figuras más reconocidas.

De hecho, al lado de Paola Jara y Diego Torres se convirtió en jurado de 'A Otro Nivel'.

Las grabaciones tuvieron que detenerse debido a la emergencia con la COVID-19.

Por ahora, la producción no ha retomado sus filmaciones, por eso la cantante y su novio no han regresado a Colombia.

Así lo han mostrado en sus redes sociales con fotografías y videos.

Precisamente Greeicy estaba haciendo una historia mientras corría en un paradisiaco lugar y terminó mal.

Y es que después de un pequeño tropiezo, la cantante resultó en el suelo.

Después de un duro golpe, su novio, Mike Bahía corrió a ayudarla mientras ella seguía en el suelo.

Inmediatamente, y con su característica forma de ser, Greeicy se burló del asunto.

Sin embargo, lo que nadie vio tras el tropiezo es que la cantante sí se hirió las piernas.

Así lo documentó en sus historias en la plataforma.

Con una fotografía dejó ver los morados de su pierna y además envió un mensaje de gratitud.

"Gracias a todos los que me preguntan cómo estoy, estoy súper bien, me duele la rodilla un poco al caminar y cuando me toco".