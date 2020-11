"Que nunca nadie diga lo contrario": Renata Bravo alza la voz tras renuncia de Yazmín Vásquez a "Milf"

La abrupta salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez de Milf, ha dejado una serie de reacciones en redes sociales. Los televidentes y seguidores del programa se han manifestado en las cuentas de las panelistas, pero también han sido las mismas involucradas quienes se han referido al tema.

Primero lo hizo Renata Bravo, quien reveló los verdaderos motivos de su salida. "Simplemente, cumplí un ciclo en Milf, tengo ganas de cambiar de piel, de escuchar a la vida con lo que tiene reservado para mí. Creo que me queda mucho que entregar aún", dijo.

Luego fue el turno de Yazmín Vásquez, cuya despedida en pantalla se trasladó hasta las redes sociales, en donde compartió una imagen con el mensaje: "si no estás feliz en una situación, no permanezcas en negación forzando para que funcione".

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la única panelista restante se refiriera al tema. Claudia Conserva lo hizo a través de su cuenta de Instagram, compartiendo un extenso mensaje sobre los cuatro años que lleva en el programa. "No esperen 'cahuín' ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace", dijo.

Luego, habló sobre su rol de líder y la importancia de mantener un buen ambiente laboral. En este sentido, expresó que pese a tener mucha paciencia, esta se le había acabado. "También hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", agregó.

¿Qué dijo Renata Bravo sobre la salida de Yazmín Vásquez?

A través de la misma red social, Renata Bravo alzó la voz tras la renuncia de Yazmín Vásquez al programa de TV+. La actriz destacó cualidades positivas de su ex colega, compartiendo una fotografía en la que aparece disfrazada de momia.

El registro compartido en sus historias, fue acompañado por la canción "Mujer Maravilla", de Gloria Trevi, cuya letra señala "si se rompe el piso seguiré caminando venga lo que venga sé que puedo enfrentarlo".

"Te amo @yazminvasquezpuali eres tremenda mujer, profesional, jugada, honesta. Que nunca nadie te diga lo contrario", escribió. Tras el gesto de Renata Bravo, Yazmín Vásquez lo compartió en su propia cuenta de Instagram.

Renata Bravo tras renuncia de Yazmín Vásquez - Instagram

