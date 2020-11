Raquel Argandoña revela su experiencia con la menopausia y los bochornos

Este jueves el programa Bienvenidos trató, junto a un especialista, el tema de la menopausia. En ese contexto, una de sus panelistas, Raquel Argandoña, reveló cómo fue su experiencia en esta etapa de la vida y qué consecuencias le trajo.

Con el objetivo de aclarar dudas en relación a este período en la vida de una mujer, el ginecólogo Luis Cruzat fue invitado al matinal de Canal 13 a abordar el tema. En ese contexto, Tonka Tomicic le consultó a Raquel cómo se dio cuenta cuando le llegó la menopausia.

"Yo tuve mi hijo a los 39 y a mí me vino la menopausia casi a los 41 años", contó Raquel sobre la época en que nació su segundo hijo Hernán Calderón.

Sobre los síntomas que tuvo, la mamá de Kel contó que "sentía bochornos. Fui a mi ginecólogo…", señaló, cuando fue interrumpida por Tonka quien le preguntó si continuó menstruando.

"No y eso a mí me encantó. Una comodidad maravillosa", respondió Raquel. "Ahí mi ginecólogo me dice: ‘A ver, Raquel, tenemos dos opciones: hormonas o aguantas los bochornos ¿Lo aguantas?’ ‘Sí, los aguanto’. Perfecto. Y después no tuve ningún problema", agregó.

Raquel Argandoña habla de su experiencia con la menopausia.

Para conocer en detalle cómo se sintió la panelista, Tonka ahondó en el tema de los bochornos y le consultó a Raquel qué sentía cuando estos venían. "Un calor que te querís morir. Viene como un calor de 60 grados en un momento. Empiezas a transpirar, te pones roja, las manos te transpiran y todo. Pero después tú los aguantas, como que los superas y no tuve ningún problema. Después tuve un receso de todo como dos años y después como que me reactivé y estoy todo bien", señaló Argandoña.

Para la ex jurado de Bailando por un sueño sería positivo que se hable más del tema para que la gente esté informada. "Para mí no ha sido un problema. Pero tengo amigas que sí, obviamente. Cuando les llega la menopausia es heavy como que se sienten, lo que dicen muy bien Andrés (Caniulef), como que es el ocaso. El hombre te mira distinto".

Tonka concordó con su amiga sobre ese punto y agregó que "hay un concepto social negativo que tenemos que cambiar porque yo creo que eso es clave. Uno mismo dice: ‘Pucha, la menopausia’ y uno se urge. O esto que es horrible, cuando (dicen) 'Ya anda menopausica'. Hay que erradicar eso de nuestro día a día".

Ver más

Rutinas de ejercicios, consejos y tips para las mujeres con menopausia que quieren estar saludables

5 consejos para lidiar con la menopausia de mujeres que la atravesaron