La indirecta que Pamela Díaz le habría enviado a su ex pareja: "Después de ti hay tantos"

Pamela Díaz está saboreando las mieles del amor con Jean Philippe Cretton. Recientemente viajaron a Cancún para disfrutar de unas románticas vacaciones y dentro de la farándula chilena ambos presentadores están catalogados como la pareja del momento.

La modelo está tan segura de sus sentimientos actualmente que, fiel a su estilo, hasta se atrevió a enviar una indirecta presumentamente a su ex pareja, el empresario Fernando Téllez, con quien compartió una relación matrimonial durante cuatro (entre 2015 y 2019).

El mensaje de Pamela Díaz

Desde sus historias de Instagram, la famosa se grabó cantando dentro de un carro la canción "¿Después de ti qué?", del puertorriqueño José Feliciano. "Mentira, hay tantas cosas", expresó tras entonar el coro. Lo más curioso es que para el material escribió "Después de ti hay tantos", lanzando una indirecta a su ex pareja.

Pamela Díaz, según contaron sus propias amigas, estaba "negada" a darse una nueva oportunidad en el amor. Los rumores sobre su emparejamiento con Jean Philippe Cretton tomaban fuerza, pero solo cuando viajaron a México decidieron anunciarlo públicamente.

Durante las vacaciones incluso bromearon con una propuesta de matrimonio, en la que la presentadora respondió: "¿Ahora?… No". Cretton grabó el video desde una capilla, registro audiovisual que voló por las redes sociales.

Ambos famosos viajaron a Cancún en unas románticas vacaciones - Instagram @pamefieradiaz

¿Está comprometida?

Pero no todo quedó allí, pues en sus 'stories' la modelo continuó bromeando, aparentemente, sobre su relación con el periodista. Mientras simulaba tomarse una foto frente al espejo su teléfono sonó y así se refirió: ¿"Quién está escribiendo? Mis amigas que les gusta el leseo. No se dan cuenta que yo soy otra mujer, estoy comprometida, ya no salgo".

Pamela Díaz publicó el material y escribió: "Ellllaaaaa la comprometida jajaja".

Tal parece que a la ex panelista del matinal 'La mañana' le está yendo a pedir de boca en su relación sentimenta con Jean Philippe Cretton. Recientemente participó en el programa digital 'Socias', conducido por Begoña Basauri. Desde la transmisión afirmó que su pareja sí era romántico y dio detalles de la primera cita que tuvieron.

"Él me invitó a salir y yo le dije que sí al tiro, pero no me gustaba", reveló 'La Fiera', según reseñó Meganoticias. De acuerdo a su relato, esta salida significó un antes y después para ambos. "Fue acá en Chicureo, pero no me acuerdo mucho", dijo.

Lo que sí confesó sin tapujos fue lo que sentía por Cretton antes de la cita, pues para Pame Díaz no había mucha química. "Te lo juro, no nos llevábamos, no teníamos onda. Pregúntale a todo el circuito de compañeros. Nadie cachó nada, nadie entendía nada. Es como que somos personas extrañas", contó en el programa.

"La Fiera" afirmó que su actual pareja se portó romántico durante su primera cita - Instagram @pamefieradiaz

Lo que dijo Jorge Zabaleta

Un sarcástico y gracioso momento se vivió en el programa 'Socios', donde participa el actor Jorge Zabaleta. Pancho Saavedra le preguntó al artista sobre la relación de Pamela Díaz con Jean Philippe Cretton, pero quiso evadir la pregunta con un "no me interesa".

"Ojalá que haya salido todo lindo no más", señaló Jorge Zabaleta. Sin embargo su compañero insistió para que expresar lo que a su criterio tenía guardado. "Ojalá que Jean Philippe haya estado a la altura de las circunstancias", señaló después.

Sin embargo, más adelante no se contuvo e intervino en la conversación para expresar: "Yo dije 'oh, este conche… Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja". Pancho Saavedra reveló que a Jorge Zabaleta "le gustaba tanto la Pamela Díaz que la gigantografía de Malta Morenita. Así le gustaba".

