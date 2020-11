Netflix: Dash & Lily la enternecedora serie navideña que atrapa al espectador

La serie Dash & Lily es uno de esos estrenos de noviembre que apuntan a la llegada a las fiestas de fin de año, concretamente en Navidad.

Protagonizada por Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown y Troy Iwatay basada en el libro Lily's Book of Dares, de David Levithan y Rachel Cohn, la aceptación en el gigante de streaming ha sido muy buena.

Dash & Lily, es una comedia romántica navideña que ha conquistado a la audiencia de Netflix. - Instagram

La serie original de Netflix creada por Joe Tracz, que tiene entre sus productores a Nick Jonas, toma esta declaración de principios sobre la popular librería neoyorkina.

Además, la convierte en su punto neurálgico en esta adaptación de la novela young adult.

Dash & Lily, cuenta la historia de amor entre el cínico Dash y la idealista Lily.

Ambos, intercambian mensajes en un cuaderno rojo que circula por las calles neoyorquinas.

La historia está ambientada en las fiestas.

Uno de sus protagonistas cree fervorosamente en la magia proveniente de la Navidad (Lily) y otro es más desdeñoso (Dash).

En ocho capítulos, Tracz, refleja ese sentimiento de soledad que embarga a muchas personas solteras en esa época.

Midori Francis, quien interpreta a Lily, es una actriz de ascendencia japonesa que estudió Bellas Artes pero fue incursionándose en el mundo audiovisual con títulos como Ocean's 8 y la serie The Birch.

Su próxima película será Afterlife of the party, de Netflix, junto a Victoria Justice.

Por otro lado, Austin Abrams es quien interpreta a Dustin.

Austin fue Ron en The Walking Dead, Marc en This Is Us e Ethan en Euphoria, así que, a pesar de su corta edad, se está haciendo un hueco importante en el mundo de la interpretación.

También, puede resultarte familiar si has visto la película Efectos colaterales del amor, junto a Lili Reinhart.

La serie, en general ha cosechado buenas críticas por su candidez y dulzura.

