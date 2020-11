Kathy Orellana lució orgullosa su figura en topless

Desde este jueves 12 de noviembre Kathy Orellana ha dado de qué hablar en las redes sociales. A través de su cuenta en Instagram, la cantante se atrevió a posar atrevidamente en algunos videos y las reproducciones no cesan de multiplicarse.

Pero la llamada "Morenaza de Rancagua" realizó la sesión con una intención específica y no para elevar su número de seguidores en la plataforma. La artista de 34 años se mostró en topless y dejó sorprendidos a los usuarios con su maravilloso antes y después.

Kathy Orellana enseña su figura con notable orgullo

Sonriendo para las cámaras y tapando sus senos con el cabello, la "Morenaza de Rancagua" expresó: "Atrévete. Hace muchos años en mi cación 'bien sabías' realicé un desnudo pesando más de 120 kilos".

Y más abajo en la descripción reflexionó: "Ahora me atrevo nuevamente a realizar esta sensión. Esta vez con más actitud y ganas que nunca. No lo olvides, depende de ti". El material supera las 34 mil reproducciones y los comentarios no se hicieron esperar.

@bascurfran fue uno de los primeros en dejar su mensaje al escribir "qué hermosa, felicidades por cada logro. Que Dios te cuide siempre". "Te ves regia, te felicito" y "Eres muy bella mujer. Te felicito por todos tus logros. Mucho éxito", fueron otros de los mensajes que recibió la cantante de 34 años.

En otro video publicado este mismo jueves, Kathy Orellana se mostró en un sexy atuendo. Citando a Karol G y su tema 'Bichota', la artista expresó: "Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum".

Así lucía la cantante en 2018, con 27 kilos más que ahora - Instagram @kathyorellanasoto

La ironía de los usuarios

Quienes ahora le afirman que luce hermosa y atractiva, hace algunas semanas la criticaron duramente por un video auspicador, el cual la cantante decidió eliminar. Menos de 30 segundos duraba el material donde realiza una publicidad para la tienda 'Denisse Store', de ropa femenina.

"Demacrada", "feas facciones" y "quedaste pal' perro de fea" fuern algunos de los comentarios más duros que recibió Kathy Orellana. Sin embargo, la artista prefirió contestar con humildad y dando gracias por las opiniones. Otros de sus seguidores saltaron de inmediato para defenderla y se armó el enfrentamiento mediático.

Al final, la "Morenaza de Rancagua" optó por suprimir el video de su cuenta en Instagram

Kathy Orellana se defiende de los crueles comentarios que recibió por su rostro "La morenaza de Rancagua" recibió todo tipo de comentarios y algunos usuarios optaron por defenderla.

La vida artística de "La morenaza"

Una de las últimas apariciones de Kathy Orellena que se recuedan en televisión fue en junio. La cantante participaba en el programa estelar de Canal 13, "Bailando por un sueño", que fue suspendido por la pandemia. La mujer estuvo en la primera etapa del espacio junto al bailarín Felipe Román.

Según Tele 13, tuvo la oportunidad de continuar en la segunda fase de la competencia, pero decidió no participar. Otros artistas como Maura Rivera y Vale Roth también dijeron que no.

Su trayectoria como famosa inició en 2004 gracias al programa "Rojo fama contrafama", un concurso de talentos donde obtuvo el cuarto lugar. Pero el canto fue lo que catapultó su éxito, ya que ese mismo año lanzó su álbum "En ella", siendo consagrada con un Disco de Oro. Para 2005 promoció "Sigo viva", que le llevó a ganar un Premio APES (Asociación de Periodistas de Espectáculos, Arte y Cultura de Chile).

Su recorrido en televisión continúa con realities de competencia, su participación en la tercera temporada de "Fiebre de baile" (2013) y también en el concurso "Salta si puedes", donde resultó ganadora. En 2019 se le vio además como jurado del renovado programa "Rojo, el color del talento".

Te recomendamos

Loreto Aravena en duelo por la muerte de su perro: “Sobrevivía a puro amor”

La indirecta que Pamela Díaz le habría enviado a su ex pareja: “Después de ti hay tantos”

Hija de la cantante Nicole cautiva en TikTok con dedicatoria a su madre