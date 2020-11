Diana Bolocco revela desconocido pololeo de su hermana Cecilia con famoso cantante

Este viernes en el Mucho Gusto, Diana Bolocco desclasificó un furtivo romance que tuvo su hermana Cecilia, con el artistia mexicano Manuel Mijares.

El secreto, que guardó Cecilia por cerca de 20 años, fue develado durante esta jornada en el matinal de Mega. "¿Sabían que Manuel Mijares fue mi cuñado?", lanzó Diana despertando la sorpresa de quienes se encontraban en el panel.

"Sí, pololeó con Cecilia. Mucho antes de Lucero, mucho antes que Cecilia se casara con Michael, pololearon", aseguró la animadora.

Incluso, la ex reina de belleza se movilizó varios miles de kilómetros para pasar tiempo con su amor de aquella época. "Ella viajó a México con el vestido con más vuelos que encontró en el clóset a celebrar el año nuevo. 100% la verdad", agregó.

Diana aseguró que relación de la ex Miss Universo con el cantante mexicano fue “breve pero intensa", tanto, que su familia no tuvo relación con él. "No alcanzamos a conocerlo, el amor duró poco. No puedo creer que los estoy golpeando con esta noticia", añadió.

Sobre el surgimiento del romance reveló que fue en nuestro país. "Se conocieron porque él vino a Chile a un programa que Cecilia animaba, que tiene que haber sido Porque hoy es sábado en TVN, un programa que hacía ella con César Antonio Santis. Vino a cantar, se flechó y estamos hablando del año 1989″.

Luego de conocerse, Cecilia viajó a tierras aztecas a continuar con su romance. "Salieron un poco, ella fue a México y fue a pasar un año nuevo allá. Me acuerdo que estaba armando la maleta y me decía: ‘¡¿Qué llevo?!’, y yo le comentaba que todo lo que tuviera brillo, toda la carne a la parrilla", cerró.

