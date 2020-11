Denise Rosenthal habla sobre su hilarante autorretrato: "Las personas se sienten incómodas y dicen 'que lindo'"

Un cómico momento fue el que se vivió en Sigamos de Largo, cuando Denise Rosenthal contó la historia detrás del autorretrato que hizo en pandemia. La cantante que visitó el programa para promocionar su nuevo single "Dormir", explicó que le enseñó su obra a Camila Gallardo durante una transmisión que hicieron tras colaborar juntas en un proyecto.

Recordemos que en aquel entonces, la intérprete de "Cambio de Piel" le mostró su trabajo a Cami, quien inmediatamente comenzó a reír. "¡Está muy bonito!", comentó la cantante, a lo que Denise Rosenthal respondió "mentirosa cul…", provocando que ambas estallaran en risas.

Autorretrato de Denise Rosenthal - Canal 13

"Para qué estamos con cosas. A mí me gusta pintar. Tengo un pasatiempo en el cual no me pongo la presión de ser buena y tener que ser seca. Es un pasatiempo. Además que el arte es subjetivo. La cosa es que de verdad cada quién llega a la casa, yo siempre, súper orgullosa, digo 'bueno, acá está mi autorretrato'. Como burlándome un poco de mí", explicó en el programa de Canal 13.

Denise Rosenthal reflexionó en torno a las reacciones que tienen sus invitados cuando les enseña la obra y aseguró que "uno descubre a la otra persona porque las personas se sienten incómodas, son muy honestas, o no saben qué decir, y dicen como 'que lindo', y es como '¡no está lindo!"".

En medio de las risas de los animadores, la cantante se puso de pie para entregar más detalles en torno a su trabajo. "Quiero presentar mi exposición porque lo más importante son mis dos animales que me acompañan siempre. Aquí esta Michael y Greta", señaló, agradeciendo entre risas las enseñanzas de su profesora de artes. "¡Gracias por todas esas herramientas!", bromeó.

Denise Rosenthal presenta su autorretrato - Canal 13

