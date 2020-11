"Una novia que me cayó pésimo desde el día que la conocí": Pancho Saavedra recuerda el peor caso de su programa

Aunque la mayoría de las veces logra una buena conexión con las parejas de Contra viento y marea, Francisco Saavedra recordó un caso que no fue de su agrado.

En conversación con Jorge Zabaleta en su programa vía Instagram Socios, Pancho se sinceró sobre una pareja que desde el principio fue conflictiva.

Todo comenzó cuando el actor le preguntó al animador de Lugares que hablan si le había tocado algún caso donde no congeniara con los novios.

Saavedra reconoció que el primer caso fue problemático para él, ya que la novia era sumamente "floja", lo que lo llevó a tener una mala relación con ella. "Una novia que me cayó pésimo desde el día que la conocí, fue mutuo, yo de hecho llegué a la fiesta y lo único que quería era irme", comenzó relatando.

Zabaleta se mostró impresionado con la sinceridad de Pancho, quien agregó "me cayó mal, es que hay temas morales de por medio que yo no comparto, entonces me cayó mal".

"Y cuando tú conoces a tanta novia y novio sacrificado y cuando tú ves que hay una niña ahí como que… me carga la gente que es poco empeñosa, no soporto a la gente que es poco empeñosa", enfatizó.

Novia celosa

Además de la novia "floja", el animador recordó un caso en el que una novia era en extremo celosa de tu pareja.

"Un día que se casaba, otro día que se descasaba, y sabí… me entero, una noche me llaman y nos dicen que este gallo trabaja en Uber y la niña con la que se va a casar es tan celosa que se le metió en la parte detrás del auto y lo siguió y el hueón estúpido fue y se empezó a agarrar a una mina y la galla estaba detrás del maletero y de repente hace así ¡pah! y bota la hueá y queda la zo… y media", reveló el animador.

Ante este escenario, el rostro de Canal 13 prefirió mantenerse al margen y salir del caso. "Entonces yo dije ‘no me voy a hacer cargo de esta ordinariez, yo no caso a nadie’", aseguró.

