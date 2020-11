Myriam Hernández revela la extraña premonición que tuvo antes del infarto de su esposo

Un sorprendente momento fue el que se vivió en el programa Sigamos de Largo, cuando la invitada Myriam Hernández reveló la premonición que tuvo momentos antes de que su esposo sufriera un infarto. El hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre, ocasión en la que Jorge Saint-Jean, quien además es su mánager, presentó algunas molestias.

"Le digo '¿qué sientes?'. 'No sé', me dijo. 'Me duele la mandíbula'. Ahí yo dije 'esto no es normal'. Subo, y le digo 'tú te vas a ir a la clínica"", contó, indicando que le pidió a sus hijos que lo llevaran a la clínica. La cantante insistió en que no iría a Chilevisión, en donde graba los capítulos de Yo Soy, hasta que no viera que iban saliendo con su esposo.

"Se lo llevaron, me fui en el auto con mi maquilladora que iba manejando, y yo me iba llorando, la verdad, y pidiéndole a Dios. Yo soy súper creyente", comentó Myriam Hernández, revelando una particular situación que vivió mientras iba en el auto.

Una premonición

Según explicó la cantante, cuando se dirigía al canal junto a su maquilladora, abrió la Biblia en su celular. "Tengo la Biblia y la veo todas las mañanas… Un versículo y entonces busco palabras, porque en ese minuto (uno dice) 'Dios Mío ayúdame, que no le pase nada', en fin…", dijo.

"Abro la Biblia y me sale que… No me recuerdo cómo se llama el versículo, lo tengo en el celular, le saqué una foto, pero dice 'es verdad que estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios se apiadó de él y tuvo misericordia para que no sufrieras tristezas sobre tristezas", agregó ante la impresión de los animadores.

Myriam Hernández en Sigamos de Largo - Canal 13

"¡No te puedo creer! Esto es muy fuerte", comentó Sergio Lagos. "Es porque Dios existe, hermano", señaló Maly Jorquiera. "¡Y dicen también que las coincidencias no existen!", agregó el animador.

Por su parte, Myriam Hernández confesó que se puso a llorar tras leer el versículo. "Me dio miedo además leer eso. Y estoy llegando casi al canal, y me llaman para avisarme que Jorge había tenido un infarto. Dios mío, imagínate, me puse a llorar, a gritar y la Vanessa me dice 'tranquila Myrita, yo aviso al canal y vámonos, devolvámonos"", dijo.

"Yo llorando, pero a la vez sentía una confianza y una fe… Porque dije 'Dios mío tú me entregaste una palabra, no me puedes fallar'. Entonces me aferré a eso, a esa palabra de que no iba a pasar nada", agregó, indicando que el médico destacó la rapidez con que actuaron.

Ver más

¡Igual que Jorge Zabaleta! Francini Amaral se fracturó la muñeca tras sufrir accidente en bicicleta

Jorge Zabaleta se fracturó el brazo tras sufrir accidente en bicicleta: "Podría haber sido peor"

Iván Torres sobre el grave accidente que lo tuvo un mes fuera de pantalla: "No podía ni comer"