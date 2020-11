'La Liendra' mostró su lujoso apartamento en Medellín

Ver esta publicación en Instagram

@eclipsedesignsas

Una publicación compartida de "La Liendra" (@la_liendraa) el 11 Nov, 2020 a las 4:13 PST

Cocina y cuartos

Enseñando cada uno de los artefactos de cocina, 'La Liendra' habló lo que "no es cualquier nevera, porque tiene pantalla, hasta poner música y YouTube.

Tras mostrar el cuarto de huéspedes dejó ver un cuadro grande donde posa junto a su madre, en una imagen remasterizada. Y es en la habitación principal donde aparece su progenitora. "La cama es muy buena, muy hermosa", respondió ante la pregunta de su hijo. "Acá podemos dormir 10 y ni nos tocamos", afirmó.

El youtuber contó otro detalle curioso y es un enorme cuadro donde aparece junto al cantante J Balvin. "Siento mucha magia por este man, le tengo mucho respeto y es la única foto que tengo con él. Que Dios lo siga bendiciendo", expresó el famoso.

Esta es la imagen que el youtuber llevó a un recuadro para su hogar - Instagram @la_liendraa

Baños y balcón

'La Liendra' pasó luego al baño, desde donde argumentó que pese a tener tina no la usa. "No me gusta llenarla de agua y después botarla. Por eso prefiero el chorro", afirmó. "Aquí es donde mi cuerpo bota todo lo que no necesita y no me falta mi parlante".

Terminó la exhibición con un lujoso balcón donde se ve la ciudad de Medellín. Incluso posee una parrillera para los asados con una tapa que firma 'La Liendra'.

Casi 2 millones de reproducciones registra el 'house tour' que publicó en su cuenta de Instagram. Sus seguidores llenaron de elogios el espacio de comentarios y afirmaron que es el influencer número uno de Colombia. Entre humildad y lujos, 'La Liendra' es una figura altamente querida.

Lee más del tema

‘La Liendra’ rechaza la universidad: “No me voy a matar en una profesión que este país no valore”

La ex de “La Liendra” lo deja en su lugar recordándole que ella es independiente

Youtuber ‘La Liendra’ cuenta cómo mataron a su padre: “No era buena persona”