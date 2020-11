Ex amiga de Luli asegura que le debe dinero y la increpa por redes sociales

No han sido días fáciles para Nicole Moreno, quien tras sufrir un confuso incidente en una bencinera por no llevar mascarilla, y luego denunciar violencia por parte de una ex pareja en sus redes sociales, ahora se ve envuelta en nuevo conflicto, esta vez por dinero.

Una ex amiga de la modelo fitness aseguró que Luli le adeuda una gran suma de dinero por un auto que le habría prestado y que esta no lo retiró de un taller mecánico.

Según consignó la cuenta de Instagram @realityculiao en sus stories, la ex amiga de Nicole, Giglia Barrenechea, le habría prestado un auto marca Audi a la exchica reality, quien no solo le habría chocado el vehículo, sino que además, lo habría dejado en un taller mecánico al cual nunca lo fue a buscar.

"Así te entregué el auto, el 30 de mayo ayudándote como una amiga para que no siguieras pagando arriendo Nicole Moreno y así me lo dejaste botado en ese lugar y no das la cara", publicó Barrenechea.

El episodio del servicentro

A inicios de semana, la modelo protagonizó un polémico incidente en una estación de servicios de una bencinera en la comuna de Las Condes.

Según testigos, la influencer fitness tuvo un altercado con otra persona que se encontraba en el lugar quien la increpó por no llevar mascarilla puesta. Ante esto, la modelo habría seguido al cliente en su vehículo por Avenida Colón.

Según relataron en el programa Me late de TV+, la ex chica reality no tomó de buena forma que otro cliente le pidiera que se retirara del lugar por no contar con la protección debida.

Como se puede ver en un video divulgado por el mismo programa, esto desató la desesperación de Nicole, quien luego aseguró llorando que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

Frente a este escenario, llegó personal de seguridad ciudadana de la comuna, quienes, como se puede ver en el mismo registro, miraban atónitos la escena de Luli llorando desesperada.

Hasta el momento, la modelo no ha publicado su versión de los hechos en redes sociales, ni tampoco se ha referido a la acusación de Giglia Barrenechea en su contra.

