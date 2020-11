Andrés Caniulef rearma su vida tras una rehabilitación: "Hoy día tengo tranquilidad"

Una excelente noticia recibió este miércoles el matinal 'Bienvenidos'. Las puertas de Canal 13 volvieron a abrirse para el periodista Andrés Caniulef, quien regresa con sus anécdotas sobre el mundo de los espectáculos tras seis años de ausencia.

Las últimas etapas de su vida no han sido fáciles para el comunicador, pues acaba de concluir un tratamiento de rehabilitación. Durante año y medio se encargó de superar una adicción a las drogas, lo que ahora supone un cambio importante en su día a día. Además, una de sus premios es sentir tranquilidad.

El antes y después de Andrés Caniulef

"Antes de vivir este proceso, mi vida era un desastre en todo sentido. No lograba ni siquiera pensar de manera clara y ahora pasa todo lo contrario", contó el periodista según Las Últimas Noticias. Ahora puede afirmar que "todas las piezas están ordenándose".

Andrés Caniulef vive en casa de sus padres, algo que entre risas considera una "luna de miel".

Desde el set de Chilevisión para el programa "Sálvese quien pueda" - Facebook caniulefandres

"Afortunadamente nos compenetramos súper bien y hay un nivel de confianza donde podemos expresarnos, dejar que las cosas fluyan", aseguró el animador. Destacó las atenciones que su madre ha tenido en su vuelta a casa. "Me tiene como un pollom me cuida, me alimenta, está feliz".

Pero tal como lo aclara, vivir son sus padres será una "transición" a fin de poder estabilizarse económicamente. "Mis papás son personas de mucho esfuerzo y eso me sirve de ejemplo. El hecho de cómo pudieron sacar adelante a sus tres hijos para mí hoy día tiene un valor mucho más importante y quizás nunca lo había visto así", expresó.

Su regreso a 'Bienvenidos' y Canal 13

Andrés Caniulef reconoció que volver a las transmisiones del matinal le produjeron ansiedad "por retomar un trabajo que me gusta mucho". Sin embargo, el apoyo y respaldo que ha recibido es fundamental para que todo se esté normalizando en su vida. "Eso es una de las cosas que me llena de energía".

El periodista inició en Canal 13 como parte de sus prácticas profesionales (pasantías), en el año 2002. Allí se desempeñaba como notero del noticiero estelar Teletrece. Posteriormente se dedicó a la fuente de espectáculos, lo que valió disfrutar las mieles del trabajo gustoso.

"Me genera algo volver a Canal 13, el lugar donde me formé y donde trabajé durante tanto tiempo", afirmó. Aseguró que gracias a su proceso de rehabilitación ahora tiene más "herramientas con las que puedo controlar todas estas situaciones que se van presentando, como volver a trabajar y hacerme cargo de mi vida".

"Todas las cosas me las puedo tomar con calma, las pienso, las reviso y reflexiono. Eso hace que hoy día tenga tranquilidad, además de tener esta buena noticia y vivirla de buena forma", analiza Andrés Caniulef.

Durante año y medio estuvo en rehabilitación para superar las adicciones - Facebook caniulefandres

Su vida personal

Luego de dedicarle tantos años a Canal 13 y lograr entrevistas a personalidades como Madonna, Antonio Banderas y Ricky Martinez, Andrés Caniulef presentó su renuncia en 2014. A partir de ese momento inició un vínculo laboral con Chilevisión para ser panelista en 'Sálvese quien pueda' y 'Maldita moda'.

El formal regreso a Canal 13 se produjo en 2018, pero debió apartarse del trabajo para comenzar la rehabilitación. Dos años antes, en marzo de 2016, el periodista anunció que era homosexual y sostuvo una relación sentimental con el ingeniero y comerciante Sebastián Núñez.

Ambos asistieron juntos a la Gala del Festival de Viña del Mar en 2017 y se besaron públicamente en la alfombra roja, siendo la primera vez que ocurría. La ruptura se produjo ese mismo año causó dolor en Caniulef, revelando que "dejó su vida para compartir otra".

El animador llora en el matinal "La mañana" al contar su ruptura sentimental en 2017 - Captura de pantalla

