"¿Cómo lo haces?": Yamna Lobos abre la temporada de piscina y muestra su tonificado cuerpo en bikini

Sorprendidos quedaron los seguidores de Yamna Lobos, luego de que la bailarina abriera la temporada de piscina con una foto en bikini, a pocos meses de haber dado a luz a su hija Agustina.

Pocas tienen la suerte de recuperar su figura post parto en tiempo récord como Yamna. Y es que los años de baile y ejercicio intenso no han sido en vano, incluso, esto mismo es lo que la ha ayudado tonificar su cuerpo tras haber sido madre.

La ex participante de Rojo, ya retomó sus clases de baile en su academia, lo que la ha mantenido activa en todo momento.

"Hace mil que no tomaba sol! Jajajaja se nota? 🤣Bueno hoy aproveche y de pasada una fotito!!! Buena tarde!!! y no se olviden que a las 8 es mi clase de Dance Fitness ..nos vemoooos", escribió la ex cocotera en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores quedaron asombrados con la foto publicada por Lobos y no dejaron más de halagos para la madre primeriza. "Regia!!!!!! Yo parí hace 10 años y aún no me deshincho!!!!! 😂😂😂", "Cómo lo haces?? yo quede horrible después de tener a mi hija y la tuve en junio 😭 tu estás regia te felicito 😊", "Y de dónde salió tu bebe? Jajaja ni pareciera que hubieras sido mamá" y "Regia como si ni hubieses tenido tu bebita", fueron algunos de los comentarios.

Yamna Lobos posa con su hija Agustina - Instagram

Los secretos de belleza de Yamna

Pero no es la primera vez que Lobos deslumbra con su figura desde que dio a luz a fines de junio. Luego del parto, se ha enfocado en recuperar su figura con una dieta balanceada y practicando deporte.

Así lo demostró con un video compartido a mediados de octubre, en el que lució su tonificado cuerpo a cuatro meses de haber dado a luz. La bailarina publicó el registro en redes sociales, con el fin de promocionar un producto. Se trata de un kit corporal que sirve para tratar la grasa acumulada, estrías, celulitis, piel de naranja y flacidez.

Yamna Lobos enseñó su modo de uso luciendo un bikini azul, con el que dejó ver su marcado abdomen. Inmediatamente, sus seguidores reaccionaron con palabras como "estupenda" y "regia".

También hubo quienes compararon sus experiencias con mensajes como "que regia yo quedé con una guata de 7 meses cuando tuve mis hijos".

