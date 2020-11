"Llevamos un año y 10 meses intentando": Ingrid Parra habla de su lucha por convertirse en madre

Es un tema del que se habla poco, pero que afecta a miles de parejas en nuestro país: la infertilidad. Por este problema está atravesando la actriz Ingrid Parra, quien compartió su testimonio en Instagram, recibiendo el total apoyo de sus seguidoras.

Fue la semana pasada cuando la actriz compartió una storie en sus redes sociales contando que llevaba bastante tiempo intentando tener un hijo junto a su pareja, Cristián Salazar.

La artista se sorprendió por la cantidad de mujeres que pasaban la misma situación y del apoyo que le ofrecieron, por ello decidió realizar una transmisión en vivo para agradecerles.

"Estamos hace mucho tiempo tratando de quedar embarazados y no nos ha resultado, y es un tema que a muchas mujeres nos toca, aqueja, aproblema, no sé cómo decirlo, pero muchas mujeres me mandaron su historia", comenzó relatando.

Ingrid Parra y su pareja Cristián Salazar

"Esto es para agradecer todo su apoyo chiquillas, ánimo que se puede, o eso espero. Besos a todos. De verdad fueron muchos mensajes de personas que están igual que yo", agregó.

Luego compartió otro post expresando su frustración por el poco acceso que hay en Chile a tratamientos de fertilidad, y lo costosos que pueden llegar a ser.

"Creo que el tema de la infertilidad es muy potente hoy en día… somos muchas las mujeres esperando un “positivo” muchas historia y todas importantes… no puede ser que el tratamiento de fertilidad sea tan caro en chile y el mundo!!!!", relató.

"No puede ser que muchas mujeres no puedan recurrir a este tratamiento solo por no tener los medios!!! No puede ser (en mi caso) que la ISAPRE cubra solo un 15% del tratamiento (como tampoco entiendo que cubra lo mismo para la psiquiatra o psicología) es un tema que debemos hablar y rebatir y enojarnos y llorar!!!", agregó.

La actriz reconoció que todavía no lleva tanto tiempo intentándolo, como otras personas, pero que igualmente ha sido un tema desgastante.

"Alguien me escribió algo muy cierto “muchas veces lloramos solas en silencio y escondidas” porque queramos o no nos sentimos responsables de no poder lograrlo… nosotros llevamos 1 año y 10 meses intentando… sé qué hay historias de más años y quizá hasta así terribles que la mía… en mi caso solo tengo una trompa y están estudiando porque no nos resulta aún… es muy triste este camino", explicó.

Finalmente, la agradeció el apoyo de su pareja, quien ha estado muy comprometido en todo el proceso. "Lo importante en este momento (para mi) es que tengo a mi paisano hermoso que siempre está cuando más lo necesito y me consuela y me abraza y yo lo abrazo a él y nos consolamos… es difícil pero siento que tengo el deber de hablar y que de una vez por todas podamos TODOS cumplir nuestros sueños!!!", cerró.



