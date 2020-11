Gala Caldirola los muestra moretones en sus labios por tratamiento para disolver el ácido hialurónico

Con los años, Gala Caldirola se ha arrepentido de las inyecciones que en algún momento se realizó en los labios para aumentar su volumen. Es por ello que se está haciendo un tratamiento para disolver el ácido hialurónico que se puso hace algún tiempo.

Con los labios algo morados apareció en sus stories la española, quien explicó que se había inyectado una solución para disminuir el efecto del producto que se inyectó en los labios años atrás.

"Me preguntáis por mis labios moreteados. Me infiltré hialuronidasa para disolver el ácido hialurónico que me puse hace unos años", explicó la influencer que está de paso por nuestro país.

Dicho tratamiento es usado para la corrección de asimetrías o hinchazón, que puede ocurrir en algunos casos, causada por los efectos del relleno de ácido hialurónico.



La esposa de Mauricio Isla explicó que el color de sus labios desaparecería con el tiempo. "En unos días desaparecen los moretones", cerró.

El cumpleaños de Gala

El pasado 15 de octubre, la española Gala Caldirola cumplió 28 años de edad. La modelo recordó la fecha a través de redes sociales, en donde también saludó a su hermano mellizo, Merlín. Durante las primeras horas de la noche, compartió los saludos de sus más cercanos, pero por la mañana dejó en evidencia el tierno gesto de su esposo, el futbolista Mauricio Isla.

"Me acabo de despertar y por favor miren esto. ¡Está toda mi familia esperándome!", dijo en un video de Instagram, mostrando la decoración que la esperaba en el living de su hogar. Se trataba de un conjunto de globos y una serie de fotografías dispuestas encima de una mesa, en las que aparecían sus amigos, familia y también algunos registros de su matrimonio con el futbolista, el que se celebró en enero de este año.

Sin embargo, la sorpresa no acabó ahí. Posteriormente, se dirigió a la terraza de su departamento, en donde la esperaba su esposo y su hija Luz. En ese momento quedó al descubierto el romántico gesto de Mauricio Isla, quien había preparado un contundente desayuno para la cumpleañera, lo que deja en evidencia el excelente momento personal que vive la influencer.

"Qué lindo, esto sí que es un desayuno de cumpleaños como Dios manda. Mi amor, te amo. Muchas gracias, qué cosa más deliciosa", comentó Gala Caldirola. Sobre la mesa habían varios arreglos florales, además de dulces, pasteles y fruta. Los tonos rosas fueron los protagonistas en la decoración.

