Francisco Kaminski sobre la televisión: "Hay que sacar a las vacas sagradas"

Una sólida opinión sobre el momento de la televisión actual fue la que entregó Francisco Kaminski, quien conversó con El Filtrador sobre la nueva temporada del programa CDO Te Mueve, el que ha logrado vincular su carrera al deporte. En este contexto, se refirió a los contenidos de los matinales y al giro que dieron a partir del estallido social.

Consultado por cómo percibe el nuevo formato, señaló que "mayormente siguen los mismos personajes, creo que no existen rostros nuevos, no hay nuevas oportunidades. Los canales, de cierta manera, ahí apuestan poco por el cambio a pesar de lo que dice la gente. Veo que a la televisión en general le falta un refresh de los contenidos, personajes".

"Creo que se puede hacer una mixtura. En el Mega le dieron una oportunidad a quien estaba haciendo móviles (Simón Oliveros) y por ahí va la cosa. La gente necesita nuevas voces y caras, pero también con el respeto que se merecen los grandes comunicadores que tenemos, pero creo que se notó una desconexión con respeto a la sociedad y la pandemia en su momento", aseveró.

Francisco Kaminski también repasó el carácter más informativo que existe en estos programas. En este sentido, comentó que "se han transformado la mayoría en una sala de debate de políticos, donde sientan a los que están disponibles y vamos discutiendo".

No obstante, destacó el rol de los periodistas que pasaron a liderar estos programas. "La gente además está más informada y de cierta manera también esperamos que los conductores, que son los representantes de la voz popular, estén igualmente informados y más", dijo.

"Hay que sacar a las vacas sagradas"

Francisco Kaminski también habló de su reacción tras el descargo de Cristián Sánchez por la renuncia del director del Buenos Días a Todos. Consultado por el tema, explicó que solo se apoyaba de "la valentía que tuvo Cristián de decir una cosa como esa, que todos la piensan y nadie la dice".

"Lo encontré valiente y lo apoyé: hay que sacar a las vacas sagradas no solo frente a la pantalla sino que atrás, los que toman las decisiones. A mí siempre me ha llamado la atención en la tele que encuentro que no están los mejores, sino que los más amigos y eso hay que cambiarlo", agregó.

"Cuando entré en la televisión me llamó la atención que no se hacían muchas cosas de las que yo me imaginaba para comandar un programa. Pensaba que se hacían por lo menos focus group para elegir a alguien. Nosotros tenemos en todo ámbito que exigir profesionalismo, a los políticos, pero también a la televisión", dijo.

