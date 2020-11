Denise Rosenthal tras la propuesta de matrimonio de Camilo Zicavo: "No me lo esperaba"

En conversación con Gino Costa en el espacio #TVNEnVivo transmitido vía Instagram, Denise Rosenthal habló sobre el lanzamiento de su nuevo single "Dormir" y la propuesta de matrimonio que recibió por parte de Camilo Zicavo en su cumpleaños número 30.

"Estoy feliz con todo este cierre de ciclo. Cumplir 30 no es cualquier cosa, así que feliz, emocionada por el recibimiento de la gente, por el single y todas esas cositas lindas", aseguró la cantante sobre el momento que se encuentra viviendo.

Consultada por si contraerá matrimonio con el integrante de Moral Distraída, Denise Rosenthal contestó: "parece que sí (…) En general me tomó de súper sorpresa. Yo en general no hablo ni abro mucho estos espacios íntimos sobre todo porque es mi refugio. Es como dice la canción, para mí es súper importante y ha sido complejo equilibrar este mundo tan expuesto con mi vida privada, con la necesidad de armar mi hogar, mi refugio, un lugar donde me sienta segura".

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo - Instagram

De todas maneras, reconoció que está "feliz de poder consolidar un proceso, una etapa que estamos viviendo de manera íntima. Me tomó de mucha sorpresa, no me lo esperaba. Estamos armando nuestro proyecto y qué sé yo, pero no me lo esperaba de verdad y me fue inevitable no compartir mi felicidad y no compartir con la gente que también me ha acompañado y era muy lindo todo".

Denise Rosenthal y el lanzamiento de "Dormir"

Además de su cumpleaños y la propuesta de matrimonio, Denise Rosenthal celebró el lanzamiento de su sencillo "Dormir", el que suma más de 360 mil reproducciones en YouTube. "Para mí esta canción es como un punto de fuga. Creo que dentro de las otras canciones, que todas abordaban algunas temáticas un poco más contextual, la verdad que esta canción viene a generar ese calorcito en el corazón que creo que es igual de fundamental que las otras temáticas que abordo en otras canciones", dijo.

"Parece súper importante poder hablar del amor en una canción, de una manera, ojalá, lo más sana y constructiva posible. Generalmente las canciones de amor están asociadas a patrones un poco más tormentosos, más tóxicos y generalmente se habla desde la dependencia y creo que eso en esta canción tratamos de poder manifestar el amor desde lo más profundo, de poder generar relaciones sanas, constructivas, que nos haga felices", comentó.

Ver más

¿Se casan? Lisandra Silva habla sobre los planes de matrimonio con Raúl Peralta

"¿Te quieres casar conmigo?": Jean Philippe Cretton le pide matrimonio a Pamela Díaz en México

Roberto García Moritán compartió un video inédito de su pedida de matrimonio a Pampita