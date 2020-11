Paola Jara dejó ver millonaria colección de perfumes que todas quieren tener

View this post on Instagram

Viviendo esta nueva realidad virtual, extrañando a mi público , su energía y su presencia, pero agradeciendo a Dios por los momentos que me permite cantar🙏🏼 Hoy nos vemos de manera presencial en teatrino de Los Andes bogota y quienes estén en otras ciudades o países pueden conectarse de manera virtual. ❤️🙏🏼