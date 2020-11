Ex participante de "MasterChef Chile" enfrenta complejo momento de salud: "Han sido muchos dolores"

En mayo pasado, se conoció que la ex participante de MasterChef Chile, Fidelina Leal, fue diagnosticada con mielopatía isquémica. De acuerdo con el manual de Merck, esta patología se presenta con síntomas como "dolor súbito en el dorso con opresión que irradia circunferencialmente, seguido en cuestión de minutos por debilidad flácida bilateral segmental y pérdida de sensibilidad".

El cuadro era tan complejo, que estuvo internada en el Hospital Base de Valdivia. En ese entonces, se refirió a su estado de salud a través de un video compartido en Facebook, en el que reveló que se encontraba temporalmente parapléjica. "Estoy parapléjica por ahora, hasta no terminar un segundo tratamiento que comenzamos hoy en el que estamos poniendo toda la fe para salir adelante", dijo.

"No es fácil quedar así"

A meses de su anuncio, Fidelina Leal entregó nuevos detalles en torno a su estado de salud, compartiendo un nuevo registro en redes sociales. La ex participante de MasterChef Chile aseguró que se encuentra bien, pese a los dolores que ha sufrido debido a su enfermedad. "Han sido muchos dolores, muchas otras cosas que trajo esto. Pero la verdad que he sentido harto cariño de la gente y siempre me están preguntando y la verdad es que, por los dolores que tengo, no alcanzo, no puedo contestar", dijo.

"Tomé unos medicamentos y en vez de avanzar, retrocedí. Pero no importa. Por eso estoy re lenta. Por eso quise hacer el video para que me vean. Estoy bien. Voy a subir unos videos donde estoy haciendo unas terapias que unas vecinas de acá de mi pueblito me están regalando. Ellas están pagando la terapia", agregó.

Fidelina Leal, ex participante de MasterChef Chile - Instagram

También destacó el trabajo que ha hecho su hija al cuidarla. "Mi hija es la que me hace todo. No sé cómo pagarle. Con todo el amor que le tengo no más. Pero bueno, eso. Para que vean que estoy bien", dijo, para luego agradecer la ayuda que ha recibido por parte de sus vecinos y cercanos.

Finalmente, reconoció que enfrentó un complejo episodio que la llevó a las lágrimas. "No es fácil quedar así, creo yo… Para ninguno. Pero yo ya estoy retomando otra vez las fuerzas y las garras con las terapias. Ahí he ido avanzando un poco más y les estaré contando cómo voy evolucionando. Escribir no puedo. Así que ahí estoy tratando de ver qué es lo que hago porque necesito hacer algo, ya estoy incómoda sin hacer nada", sostuvo.

