"No me siento tan orgullosa de ese trabajo": María Gracia Omegna se sincera sobre personaje

Invitada al podcast Impacto en el rostro, María Gracia Omegna repasó parte de lo que sido su paso por las teleseires locales, en particular de Témpano, la cual se estrenó en TVN en el 2011, donde interpretaba a Amparo Benavente, una joven que buscaba vengarse de la familia Grau por un accidente que casi la mata.

La teleserie, que era su segunda producción en el canal estatal, no logró convencerla del todo. "Esto no lo he dicho nunca. Yo creo que fue el personaje que menos he disfrutado en teleseries. Ahora que lo miro con perspectiva, no logré entenderlo completamente. Me confundieron mucho las descripciones iniciales, porque se contradecían", confesó.

Desde un inicio la descripción de su personaje fue confusa para ella, ya que decía, "‘tu personaje es una heroína frágil que viene a vengarse’ y para mí eran dos cosas que no iban de la mano. ¿Cómo alguien frágil tiene el poder para venir a vengarse?", se cuestionó la actriz.

"Siento que en ese sentido fue una ameba que me costó entender y creo que fue también por falta de experiencia, porque uno en televisión aprender pararse solo. No tuve la herramientas en ese proyecto para pararme sola", agregó.

Para la artista la teleserie fue "un proyecto complejo, era una pseudo villana y no me había enfrentado a ese espacio. Salió, pero no me siento tan orgullosa de ese trabajo".

Al complejo personaje, se sumó un fuerte incidente que marcó a la actriz mientras grababa la publicidad de la teleserie en Puerto Natales.

"Nos pasó una vez que cuando fuimos a grabar el teaser de la teleserie, el comercial, y estábamos mezclados con turistas (…) hubo una tormenta con la que la tripulación estaba blanca, que no tenían hace 20 años", relató.

"El barco se daba vueltas, quedaba inclinado y nosotros en una lanchita, devolviéndonos de los deshielos y la lancha no avanzaba. Las olas eran café, de cualquier color, menos del que tenían siempre, y se venían encima y entraba agua al barco y con turistas, extranjeros, con niños llorando, con la tripulación pálida, sin saber qué hacer", agregó.

La pareja de Gonzalo Valenzuela confesó que casi tomó una medida extrema para salir de esa situación. "Yo preguntaba, ‘¿y si nos lanzamos al mar?’ Me decían ‘no duras ni 5 minutos. No alcanzas a llegar a la orilla’. Eso fue como súper espeluznante, pero fue una súper buena aventura también, porque no me angustiaba, decía ‘si muero acá, voy a morir feliz’. Era una muerte digna", cerró entre risas.

