Luli realiza denuncia por maltrato físico y sicológico contra ex pareja en sus redes sociales

Luego de protagonizar un confuso incidente en un servicentro capitalino, Nicole Moreno volvió a hacer noticia. Esta vez por una denuncia que realizó en sus stories de redes sociales contra una ex pareja.

La influencer lo acusa de haber sido atacada física y psicológicamente por este hombre, quien además, le habría quitado dinero.

En su historia, junto con publicar una imagen del sujeto y su cuenta de Instagram, la modelo escribió: "Quisieron destruir a mi familia! Pero yo jamás haría lo mismo con la tuya. Estoy en el mismo lugar donde me encerraba cuando abusabas de mí tanto psicológicamente como físicamente. Eso Rodrigo no se hace".

Moreno agregó fuertes descalificativos en contra de su ex. "Oportunista, resentido social. X fa dona toda la plata que me robaste. Y si llegas a tener otra "mujer" trátala con amor no con violencia".

Altercado en una bencinera

La funa de la deportista fitness viene justo después de que se hiciera un viral en que ella es protagonista de un confuso incidente.

Este domingo cerca de las 22:00 horas, la modelo fue vista llorando en un estación de servicios de una bencinera en la comuna de Las Condes.

Según testigos, la modelo fitness tuvo un altercado con otra persona que se encontraba en el lugar quien la increpó por no llevar mascarilla puesta. Ante esto, Luli habría seguido al cliente en su vehículo por Avenida Cristoban Colón.

Según relataron en el programa Me late de TV+ este lunes, la ex chica reality no tomó de buena forma que otro cliente le pidiera que se retirara del lugar por no contar con la protección debida.

Como se puede ver en un video divulgado por el mismo programa, esto desató la desesperación de Nicole, quien luego aseguró llorando que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

Frente a este escenario, llegó personal de seguridad ciudadana de la comuna, quienes, como se puede ver en el mismo registro, miraban atónitos la escena de Luli llorando desesperada.

Hasta el momento, la modelo no ha publicado su versión de los hechos en redes sociales.