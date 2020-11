Luis Pedraza confesó que sufre depresión: "No tengo fuerzas"

La depresión es un trastorno psicológico que no distingue fama, dinero, ni personalidades. Esta condición, que ataca la mente con sentimientos de pánico, preocupaciones excesivas y fatiga, es capaz de dominar a cualquier persona y el cantante Luis Pedraza es quien la está afrontando ahora mismo.

A través de su cuenta oficial en Instagram el intérprete se sinceró con sus 100 mil seguidores. Ha iniciado una lucha donde intentará aplacar el trastorno sin depender de medicamentos. Por tales motivos decidió no solo anunciar lo que le está ocurriendo sino poner fin, temporalmente, a sus redes sociales.

Luis Pedraza expresó que ya no tiene fuerzas

El ganador de 'The Voice Chile, en 2015, emitió un mensaje del que es imposible sentir empatía. Luis Pedraza está atravesando una delicada situación, sin embargo, solicitó que no sientan lástima por él. "Ya estoy harto, tengo rabia, tengo pena", afirmó en su perfil de Instagram, que ya no tiene publicaciones activas.

Ha lanzado cuatro álbumes en su trayectoria musical, siendo el primero en 2003 - Facebook FansLuisPedraza

"Meditar, limpiar mi mente", estas son las razones que expuso el intérprete de 35 años. "Depresión, ¿Les suena? Imagino que sí. Algo tan común en las personas. Uno se imagina que un depresivo está todo el tiempo triste, llorando por los rincones, como alma en pena por la vida. No señores, la depresión es silenciosa, a veces ni uno mismo la puede ver, pero está ahí", escribió el ex participante de 'Rojo'.

En sus palabras intentó explicar lo que actualmente está sintiendo como ser humano. "Cuando tú cuerpo explota, cuando tu mente ya no tiene la capacidad de controlar tus emociones, ahí simplemente estallas, y tu cuerpo y órganos son dañados por esta". Asimismo confesó que no es primera vez que lucha contra la depresión.

Fallecimiento de su hermano

En julio de 2017 se conoció la muerte de Diego, único hermano de Luis Pedraza, en un accidente de tránsito. El doloroso acontecimiento significó un antes y después en su vida, hecho que destacó en el mensaje.

"No es fácil vivir y seguir adelante después de haber perdido a tu único hermano. Seguir con tus sueños cuando él era el único en tu equipo que luchaba a la par", expresó el artista. "No es fácil seguir cuando está todo en tu contra, cuando el sistema no te deja volar".

Pero los problemas de Luis Pedraza no solo van ligados al duelo por su hermano. La depresión también proviene de la difícil competencia en su carrera como cantante, lo cual califica como "frustrante". "Intentarlo todos los días y que en tu país la industria no te valore, que todo lo que sube como espuma simplemente te lo quieren vender", dijo.

"Ya estoy harto, tengo rabia, tengo pena, veo que los años no pasan en vano, y aquí sigo luchando, pero la verdad es que hoy no tengo fuerzas".

En 2016 interpretó "Alas", junto a Camila Gallardo, en la edición anual del Teletón - Facebook FansLuisPedraza

El apoyo de su familia

A través del mensaje destacó el rol que sus seres más cercanos están cumpliendo. "Mi hermosa familia, mi esposa, hijos, padres, los cuales siempre están ahí para escucharme y patear la perra conmigo. O simplemente para abrazarme", afirmó Luis Pedraza.

El intérprete del género romántico, con canciones como 'Niña', 'Cuando nadie me ve' y 'Corazón elástico', se despidió haciendo un llamado a sus seguidores. "No quiero que sientas lástima por mí. Como yo existen muchas personas más", dijo. Y reiteró: "Hoy me siento enfermo, triste, desilusionado, con ganas de tirar la toalla".

Finalmente indicó que "Dios jamás me ha dejado solo. Mi fe siempre está conmigo, levantándome una y otra vez".

El nacido en Curacaví, comuna de la Región Metropolitana de Chile, tiene dos hijos: Gabriel y Alonso - Facebook FansLuisPedraza

