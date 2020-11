¿Se casan? Lisandra Silva habla sobre los planes de matrimonio con Raúl Peralta

Una sorprendente revelación surgió en el programa Almorzando con el Rubio, cuando Lisandra Silva se refirió a los planes de matrimonio con Raúl Peralta. La cubana habló sobre el tema luego de abordar aspectos de su vida íntima como la maternidad y la relación con uno de los gemelos del dúo Power Peralta.

"La conexión que hay entre Raúl y Gabo es gigante, va mucho más allá de la conexión que tienen ellos con sus padres, de la conexión que Raúl podría tener nunca conmigo… No sé. Es una conexión cósmica", dijo sobre el vínculo que existe entre ambos hermanos.

"Él se levanta y con la primera persona que habla es con su hermano y con la última persona con la que habla acostado en la cama. Dice 'voy a despedirme de mi hermano"", agregó, indicando que "ellos están siempre juntos e imagínate, están súper súper conectados. No hacen una cosa que uno no esté de acuerdo, los dos tienen que estar de acuerdo para avanzar en cualquier cosa".

¿Planes de matrimonio?

Luego de hablar sobre la relación de Raúl Peralta con su gemelo, Martín Cárcamo le preguntó si tienen intenciones de dar el siguiente paso en su relación. "Obvio. Eso está en los planes", dijo Lisandra Silva. En ese momento, el conductor del programa consultó si sería pronto, a lo que la cubana contestó entre risas.

"No sé mijo, ¿y el anillo pa' cuando?", dijo, aludiendo a la canción de Jennifer López. "Todavía no me ha llegado anillo pero sí, obvio que está en nuestros planes. Nosotros queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar. No sabemos todavía dónde vamos a vivir, o qué va a ser de nuestras vidas ni de esta pandemia, pero tenemos mucha ilusión", precisó.

Incluso, reveló sus planes de agrandar la familia. "Queremos buscar una niñita pronto, porque todos me han dicho que es mejor tener dos niños al tiro, para que crezcan juntos, para que sean partner. La verdad me gustaría que estuvieran los dos cerca de edad", dijo.

