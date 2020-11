Lisandra Silva recuerda cómo fue cuando confundió a Raúl con Gabriel Peralta

Tener una pareja con un hermano gemelo idéntico puede ser todo un problema a la hora de distinguir quién es quién. Esto fue lo que le ocurrió a Lisandra Silva, que contó a Martín Cárcamo cómo fue cuando confundió a los hermanos.

En entrevista vía Instagram live para el programa Almorzando con el rubio, la modelo cubana contó cómo es tener una pareja con un hermano gemelo y las confusiones que pueden haber al respecto.

Ante la pregunta de Martín; "¿Cómo es ser pareja de un gemelo?", Lisandra contestó que se trataba de una relación bastante especial.

"La conexión que hay entre Raúl y Gabo es gigante, va mucho más allá de la conexión que tienen ellos con sus padres, de la conexión que Raúl podría tener nunca conmigo… No sé. Es una conexión cósmica", comenzó explicando.

"Él se levanta y con la primera persona que habla es con su hermano y con la última persona con la que habla acostado en la cama. Dice ‘voy a despedirme de mi hermano’", reveló.

Ante la sorpresa del animador, la cubana insistió en que el lazo entre Raúl Peralta, su pareja, y su hermano Gabriel, es intensa.

"Cada noche, antes de cerrar los ojos, ‘voy a despedirme de mi hermano’. Ellos están siempre juntos e imagínate, están súper súper conectados. No hacen una cosa que uno no esté de acuerdo, los dos tienen que estar de acuerdo para avanzar en cualquier cosa", explicó.

"Uno no hace una cosa si el otro no está de acuerdo y se han cometido muchos sacrificios porque imagínate, toda la vida. ¿Me entiendes? Tienes que estar siempre de acuerdo con otra persona para caminar un paso", agregó.

Fue en ese momento en que la bailarina reconoció que más de alguna vez ha pensado que está con su pareja, pero en realidad se trata de su gemelo.

"Es increíble la conexión que tienen y más allá de que sí se parecen mucho, que me ha pasado que he llegado y me ha abierto la puerta Gabo y yo he pensado que es Raúl", aseguró.

Lisandra Silva y Raúl Peralta - Instagram

"¡¿Te ha pasado eso?!", le comenzó Cárcamo con asombro. "Sí. Gabo se pasa mucho tiempo acá en casa y muchas veces llego a la casa, está Gabo y él es el que me abre y Gabo da un paso atrás como ‘no soy Raúl’ (ríe). Abre la puerta y se echa para atrás", explicó.

Además del parecido físico, ambos tienen la voz parecida. "Me ha pasado también que le he hablado a Gabo pensando que es Raúl. Me ha pasado, obvio, tengo a dos en la casa y pasa uno por el lado y me ha pasado que he pensado que es Raúl".

Sin embargo, la confusión no ha llegado más allá que un simple roce en el brazo. "Lo más cerca que he estado de Gabo, una vez le acaricié el brazo, pensando obvio que era Raúl. Ese día estaban vestidos iguales, tenían la misma polera, el mismo sombrero, todo igual. Entonces me puse al lado y le acaricié el brazo y no era Raúl. Pero ha sido lo más terrible que nos ha pasado. No ha llegado a males mayores, reveló.

