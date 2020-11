"Canta como un ángel": Juan Pedro Verdier asombra enseñando el talento de su hermana

Con 236 mil seguidores, Juan Pedro Verdier goza de una gran popularidad en Instagram, en donde suele compartir momentos de su día a día e hilarantes publicaciones. Sin embargo, recientemente sorprendió a los usuarios de la plataforma al mostrar el enorme talento de su hermana.

Se trata de María Verdier, quien ha demostrado tener una gran habilidad para el canto. El ex integrante de Mekano compartió un video en el que aparece la joven interpretando la canción "Hold me while you wait", de Lewis Capaldi. Su admiración fue tan grande, que incluso aseguró que su hermana "canta como un ángel".

"My little sister sings like an angel 😇 @mariaverdier", puso Juan Pedro Verdier junto al video.

Sin embargo, no fue el único registro que compartió en la red social. Días más tarde volvió a subir un video de la joven, en el que aparece cantando "Always Remember Us This Way", interpretada por Lady Gaga en la película A Star Is Born (2018).

Tras la publicación, los seguidores del esposo de Karen Bejarano reaccionaron con positivos comentarios sobre su hermana. "Linda Maria , talentosa e inteligente 🙌", dijo una persona. "Hermosa y canta precioso", señaló otra.

Juan Pedro Verdier y su familia

Recordemos que hace unas semanas, Juan Pedro Verdier y Karen Bejarano encendieron las alarmas luego de manifestar sus deseos de convertirse en padres nuevamente. La pareja dio a conocer su postura durante la sección de preguntas en Instagram, en donde un usuario les preguntó por la opción.

"¿Piensan tener otro hijo?", escribió la persona, refiriéndose a la pareja cuya relación comenzó en el extinto programa juvenil Mekano. Tras la pregunta, la cantante contestó a través de un video en el que invitó a su esposo a participar. "Mira la pregunta", le dijo al empresario. "¿Sí o no?", agregó.

Luego de leer el enunciado, Juan Pedro respondió afirmativamente. Además, dieron a entender que ya tienen un posible nombre: Amelie.

