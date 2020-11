Anita Alvarado y su opinión sobre Pamela Díaz: "Siento que es envidiosa"

Durante los últimos días, la atención se ha enfocado en la nueva pareja del espectáculo, conformada por Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Esto ha provocado diversas reacciones tanto de los usuarios en redes sociales y personajes como Anita Alvarado, quien recientemente tuvo algunas palabras para La Fiera.

"A mí no me cae mal ella, pero siento que es envidiosa, que cuando alguien está brillando más que ella, le tira una talla pesada (a otra persona)", dijo, según reprodujo Radio Agricultura.

Posteriormente, explicó que se equivocó de palabra. En este sentido, señaló que "no es la palabra correcta pesadez, (sino) como que quiere humillarla (y dice) 'ay no, si no eres tan brillante como la gente cree"".

Por último, Anita Alvarado aseguró que la actitud de Pamela Díaz "se transmite a través de la televisión".

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton - Instagram

Anita Alvarado en redes sociales

La relación de Anita Alvarado y las redes sociales es bastante casual. A fines de agosto, la famosa se dirigió a quienes la han acusado de hacerse un retoque en su rostro compartiendo un video con su rostro completamente lavado.

"Este video lo hago, estoy en mi cama, estoy recién despertando y hay un sol maravilloso afuera (…) Este video lo hago para contestarle a la gente que dice que me hice alguna cosa en la cara. Así amanezco, con los ojos hinchados como la gente normal, y les respondo porque ni siquiera sé qué son los hilos tensores", explicó.

"Tengo mi cara así, estoy muy feliz. Me puse pestañas y estoy muy agradecida (…) No se pasen rollos", agregó, indicando que el detalle podría estar en las pestañas postizas que utiliza.

