Amaro Gómez-Pablos presenta a su hermana en redes sociales para celebrar una especial fecha

Aunque suele ser hermético con su vida personal, el animador de Bienvenidos, Amaro Gómez-Pablos compartió un emotivo registro familiar en sus este sociales este lunes.

El periodista ocupó un post en su cuenta de Instagram para saludar a su hermana Rebecca, quien se encuentra viviendo en Australia, en el día de su cumpleaños.

"Mi abrazo, mi amor y mi enorme admiración hacia mi hermana @rebecasinclair hoy en 🦘🇦🇺🦘Australia… y de ¡¡Cumpleaños!!", partió comentando el animador.

El animador dejó claro que aunque viven lejos, se mantiene conectados siempre. "Valiente y de convicciones… marchó a ese continente enamorada y dando un salto al vacío para construir una preciosa familia. Lejos pero no distante, se afana por estrechar esos miles de kilómetros y nos recuerda a todos lo que es “hacer” familia, empeñando la palabra, siempre estando… una lección de coherencia y amor", agregó.

"Love ❤️ you!!! Besos. Y más besos. Happy, Happy B’Day!!!", finalizó.



Amaro Gómez-Pablos y su hermana Rebeca.

La familia de Amaro



Este año, a inicios de octubre, el rostro de Canal 13 conversó con Aquí somos todos, sobre el vínculo que tuvo con la pareja de su madre, Sinclair, y padre de sus dos hermanas, Rebecca y Daniela.

"Fue mi padre, un hombre fantástico, que también es para mí un gran referente", reveló.

El periodista desclasificó una íntima anécdota, en que la pareja de su madre le pide la mano para casarse con ella.

"Cuando yo tengo 12 años de edad, habiendo estado con mi madre unos 4 o 5, me saca a caminar y en medio de esa caminata, conversada y demás, me pide la mano de mi madre. Esa gentileza y esa sensibilidad…Fue una caminata y fue simplemente una petición de decir: ‘Quiero pedirte a ti la mano de tu madre. Me gustaría casarme con ella, con tu venia, con tu permiso’", confesó el comunicador.

Para Amaro, su padrastro ocupó un lugar muy importante en su vida. "Entonces, cuando tú tienes también esos referentes de hombres que tienen la atención a ese tipo de detalles y esa sensibilidad, eso es muy bonito, es muy ilustrativo", reflexionó.

