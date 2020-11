Steffi Méndez sigue los pasos de su hermano y vende contenido exclusivo en sitio web

Steffi Méndez se sumó a la moda que, por estos días, muchas famosas y famosos están incorporando a sus vidas como una forma adicional de ganar dinero y monetizar el contenido que producen. Se trata de un sitio web en que se pueden descargar imágenes y videos exclusivos a cambio de una membresía.

"No necesariamente tiene que ser contenido pornográfico o desnudos", aclaró la joven en sus stories de Instagram a partir de los cientos de comentarios que recibió en sus redes sociales tras anunciar que, de ahora en adelante, tendría una cuenta en Only Fans.

Steffi Méndez

El sitio web, donde solo pueden ingresar adultos, ha ganado popularidad luego de que varios famosos hayan decidido sumarse, entre ellos el hermano de Steffi, Leo Méndez.

La joven que siempre se ha mostrado muy segura de su cuerpo, anunció en su cuenta de Instagram que quienes deseen podrán acceder a contenido exclusivo de ella por 10 dólares al mes.

"Contenido exclusivo en mi página onlyfans 🙊🤞🏾 "El link está en la biografía 👻", escribió junto a un sensual video.

La joven, que cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, se llenó de elogios de parte de sus seguidores tras anunciar la noticia. "Me encanta! Me fascina! Love you ❤", "Muy bien👏👏👏 te va a ir increíble, las envidiosas ahorrense las críticas, vivan y dejen vivir😘😘😘", "voy a kear sin plata pero vale la pena🤝🏼" y "Cómo me suscribo para toda la vida?", fueron algunos de los comentarios que recibió.

"Me dedicaré a la industria porno"

Pero Steffi no es la primera de su familia en sumarse a la tendencia de vender contenido exclusivo por internet. Su hermano lo anunció primero, precisamente en mayo de este año, desatando al sombro de sus seguidores en redes sociales.

El influencer declaró en sus redes sociales que comenzaría a generar su propio contenido pornográfico.

El hijo Dj Méndez, está acostumbrado a compartir osadas fotografías en sus redes sociales, ya que se siente muy seguro de sí mismo, por lo que decidió llevar esta faceta de su personalidad al siguiente nivel.

"Video completo en mi cuenta Onlyfans 🤭😉 Link en mi perfil o deslizando hacia arriba en mi historia! 🙌🏻 OBS! No menores de edad", anunció en su cuenta de Instagram invitando a sus seguidores a acceder al contenido.

Leo Méndez Jr.

Ver más

Leo Méndez Jr. comparte provocativas imágenes en lencería

“La gente de esfuerzo también puede”: Fanny Cuevas habla de su vida tras “Mundos Opuestos”