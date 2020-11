Millaray Viera dedica romántico mensaje a su pololo por su cumpleaños número 40

Hace rato que Millaray Viera ya no esconde su amor en redes sociales, sino que por el contrario, lo grita a los cuatro vientos. Y es que la felicidad que irradia por estos días queda en evidencia en sus posteos de Instagram, donde este lunes aprovechó de celebrar el cumpleaños de su pareja, quien cumple 40 años.

La animadora lleva varios meses de pololeo con el "Chino", como le dicen a su pareja, el publicista Gonzalo Sepúlveda.

Durante esta jornada, la animadora de Chilevisión aprovechó sus redes sociales para dedicar románticas palabras a su pololo.

"Felices 40, amor mío! Hombre dulce y profundo, que en lugar de envejecer solo creces y con tu ejemplo nos haces crecer a los que te rodeamos", comenzó relatando.

"Quererte es TAN simple! Es que tu amor generoso y suave es siempre un respiro en medio de la vorágine y algo me dice que así seguirá siendo❤️ La comunicadora expresó su "Me siento la más amada y te amo con todo lo que soy❤️", agregó.



Finalmente, la animadora reveló que celebrarían este día junto a los hijos del publicista.

Chino Sepúlveda, pololo de Millaray Viera - Instagram

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a las fotos y el mensaje publicado por la animadora de Yo soy. "Está arto rico. Que quieres que te diga 😂🙌🙌🙌🙌", le escribió una usuaria, a lo que Viera respondió: "🤭 pos pa qué le digo que no, si sí?".

"Que linda pareja! 💞 Felicidades", "Definitivamente son el uno para el otro!!! Combinan tanto!!! Llegó tú amor de la vida !!! ❤️ Felicidades", "Felicidades se ven muy bien juntos, que vengan muchos más para ustedes❤️", fueron otros de los comentarios.

Oficialización del romance

Fue el pasado 31 de julio que Millaray Viera publicó la primera imagen en sus redes sociales junto a su pareja.

Cabe recordar que en una conversación por Instagram Live con Hugo Valencia meses atrás, Millaray reveló algunos aspectos de su nueva relación de pareja. Aunque no quiso entrar en demasiados detalles, quedó claro que está un excelente momento amoroso.

"Sí poh, felizmente, hace poquito, por eso he tratado de no contar mucho y no profundizar, porque tú cachai que cuando uno cuenta las cosas, después como que… Y hasta ahora va todo muy bien, perfecto", aseguró.



En la primera foto pública de ambos, Viera compartió una imagen de ellos abrazados. "Por fin", escribió la animadora refiriéndose a que podían compartir juntos después de meses alejados por la cuarentena.